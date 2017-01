Heiß geliebte Begleiter

artikel-ansicht/dg/0/

Kuschelige Begleiter: In der Evangelischen Kita in Bad Freienwalde treffen sich immer montags die Kuscheltiere. Dann dürfen die Kita-Kinder ihre flauschigen Freunde von Zuhause mitbringen und mit ihnen spielen. © MOZ/Annemarie Diehr

Die Haut des Elefanten ist dünn, seine orangefarbene Latzhose ausgeblichen. Sechs Jahre alt ist Mariellas Elefant, doch nicht die Altersschwäche nagt an ihm, sondern ihre Liebe. Der Plüsch-Elefant begleitet das Mädchen überall mit hin - manchmal auch in die Kita. "Als ich geboren wurde, hat Papa mir den geschenkt", erzählt die Sechsjährige in der Evangelischen Kita in Bad Freienwalde. Einmal in der Woche dürfen die Kinder ihre Kuscheltiere von Zuhause mitbringen. "Für den Mittagsschlaf haben die Kinder sowieso ein Kuscheltier hier", sagt Kita-Leiterin Katrin Fredrich.

Einen Kuscheltag, davon zeugen ihre Plüschtiere, benötigen die Kinder nicht, um sich auf die positive Wirkung des Kuschelns zu besinnen. Erfunden wurde der Weltknuddeltag auch von einem erwachsenen US-Amerikaner. Kevin Zaborney rief ihn 1986 ins Leben, um zu fördern, dass sich Menschen mehr umarmen und ihre Gefühle zeigen.

Geborgenheit, Sicherheit und Trost - mit diesen Worten beschreibt Mirjam Winter die Macht der Kuscheltiere. In Bad Freienwalde steht die Psychologische Psychotherapeutin Kindern und Jugendlichen zur Seite. Für Kinder, sagt Mirjam Winter, ist das Kuscheltier eine Stütze, um mit Dingen, die sie nicht verstehen, zurechtzukommen. "Mit der Zeit lernen sie, unangenehme Gefühle immer besser auszuhalten." Dann löse sich das Kind allmählich von seinem Begleiter: "Kuscheltiere sind Übergangsobjekte, bis man es alleine kann".

Für Lia Kulicke kam Bodo genau zur richtigen Zeit. Ihr echter Hund Bodo wurde von einem Traktor überfahren, zum Trost bekam die Sechsjährige von ihren Eltern einen Plüsch-Dackel geschenkt. Ihn hat sie mittlerweile fest in ihr Herz geschlossen. "Bodo ist nicht zum ersten Mal hier", bestätigt Kita-Leiterin Katrin Fredrich.

Auch einige Mamas und Papas, erzählen die Kinder der Evangelischen Kita, hätten noch ihre alten Kuscheltiere. Kann man für sie zu alt werden? Ein kuscheliger Begleiter bleibt eben ein Leben lang.