Mit Mallorcas Gold auf die GrÃ¼ne Woche

In der Küche: Wird hier Marmelade gekocht, weiß die ganze Familie, dass es an diesem Tag keinen Braten gibt. Thorgit Wachholz-Reichert hat sich der Herstellung des süßen Fruchtaufstrichs mit Leidenschaft und Begeisterung verschrieben. © MOZ

Sie kocht ihre Orangen-Marmelade nach alten Rezepten einheimischer Frauen, mit dem gewissen modernen Extra. So kommt bei ihr nur wenig Zucker hinein bzw. ähnliche Zutaten. Aufs Milligramm genau fügt sie dafür Pektin hinzu. "Konservierungsstoffe sind schon gar nicht drin und auch sonst nichts als frische Früchte", sagt sie.

Im Rezept-Repertoire hat sie über 20 Sorten, aber schon immer habe sie am liebsten Orangenmarmelade gegessen, erzählt sie. Allerdings sei die ihr oft zu bitter oder zu süß gewesen. Ihre eigene schmeckt besser, sagt sie, nicht nur nach Sommer, Sonne und Urlaub, sie duftet auch so. Das haben schon viele zufriedene Kunden festgestellt. Denn gehandelt werden die Fruchtaufstriche in Geschäften in Berlin und in Hofläden. Mit Unterstützung ihrer Schwester ist sie auch auf Festen anzutreffen. Zu erkennen sei ihr Stand an den orangen und grünen Farben der Dekoration - und am Duft frischer Früchte, sagt sie.

Erst vor zwei Jahren hat sie ihr "Marme-Lädchen" eröffnet. Obwohl "Marmelade" nicht die exakte Bezeichnung für sämtliche Fruchtaufstriche oder Konfitüren ist, denn die Verordnung in Deutschland werde in jedem Bundesland noch spezifiziert. Bei Marmeladencastings habe sie "wertvolle Erfahrungen" für ihre Manufaktur gesammelt.

Kochstudio ist die Küche in ihrem Haus in Petershagen. "Da muss alles passen und auf vieles geachtet werden", sagt sie, denn die Einhaltung der Lebensmittelhygienevorschriften werde regelmäßig kontrolliert. Am nächsten Wochenende haben die Besucher der Grünen Woche am Petershagen-Eggersdorfer Stand die Möglichkeit, sich durchzukosten und einzukaufen.