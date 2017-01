Mit Gewürzsalz und Wein zur Messe

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag eröffnete die weltgrößte Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse, die Grüne Woche, in Berlin. Aus der Oderstadt dabei sein wird - neben der Frankfurter Brauhaus GmbH - auch Ljuben Lingorow. Für ihn ist es die dritte Teilnahme. Sein Angebot: Georgische Spezialitäten. Weine, Gewürze, Tees, Säfte, Saucen, eingelegtes Gemüse aus dem Land, das an der Grenze zwischen Europa und Asien liegt, verkauft er seit 2012 in seinem Geschäft an der Großen Müllroser Straße.