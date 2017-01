"Ja" zum Windpark aus Lietzen

artikel-ansicht/dg/0/

Lietzen (MOZ) Die Gemeindevertreter Lietzens hatten in ihrer jüngsten Sitzung einen Beschluss zu einem Teilflächennutzungsplan "Windenergie" in der Gemeinde Treplin auf dem Tisch. "Wir können nicht anders entscheiden, als dafür, denn für eine Ablehnung fehlen die Argumente", argumentierte Bürgermeister Frank Kasper in der Diskussion.