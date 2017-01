Narren streifen am Sonnabend durch Region

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Friedland (MOZ) Am Wochenende geht das närrische Treiben in der Region weiter. In Neuendorf bei Beeskow wird am Sonnabend gezampert. Treff ist um 9 Uhr an Willy's Schankwirtschaft. Um 20 Uhr beginnt der Fastnachtstanz in der Gaststätte. Mit dabei: die Lutzketaler Musikanten. In Friedland wird ebenfalls am Sonnabend gezampert. Treffpunkt für um 8 Uhr an der Schule. Auch die Stremmener schwärmen aus. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz. Am Abend wird ab 20 Uhr im Festzelt am Sportplatz gefeiert. Für Musik sorgt dann die "Vox-Band".

artikel-ansicht/dg/0/1/1546202/

In Mittweide startet am Sonnabend um 10 Uhr die Zampertour durchs Dorf. Ab 20 Uhr wird in der Gaststätte "Zur Mittweider Schenke" weitergefeiert. Musik kommt am Abend von der Band "Con-Curens". In Reudnitz wird ab 20 Uhr in der "Gaststätte zum Dorfkrug" gefeiert. Mit dabei: die Musikgruppe "Passat".

Zum Zamperspaß wird am Sonnabend ab 10 Uhr auch in Philadelphia geladen. Treffpunkt ist die Kreuzung nach Groß Schauen. Im Festzelt auf dem Dorfplatz sorgt ab 20 Uhr ein DJ für Stimmung. Am Sonntag gibt es ab 11.30 Uhr Eisbeinessen im Festzelt.