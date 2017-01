Eisenhüttenstädter ziehen selbstbewusst ihr Spiel durch

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gastgeber spielten defensiv und ließen die Randberliner kaum zum Korb ziehen. EBV-Trainer Manfred Borchert konnte aus seinem fast kompletten Spielerreservoir schöpfen. Die Eisenhüttenstädter gingen offensiv sehr selbstbewusst zu Werke und verteidigten hart und kompromisslos. Lohn der Mühen war ein schnelles 22:9 nach zehn Minuten und ein 48:13 zur Halbzeit.

Woltersdorf II war in der ersten Spielhälfte besonders anfällig im mittleren Zonenbereich. EBV-Flügelspieler Jan Grünberg bewies seine ansteigende Form mit 18 Punkten, hierbei auch viele aus der Halbdistanz. Außerdem kam er auf eine 100-prozentige Freiwurf-Qute (4 von 4). Der EBV war zudem im Reboundverhalten klar überlegen. Hervorzuheben hier die Center Dennis Herkt, U-18-Spieler Marc René Raue und Toni Meinhardt. Herkt machte zudem 20 Punkte, obwohl gesundheitlich angeschlagen ins Spiel gegangen.

Im Hintergrund arbeiteten die Aufbauspieler Kapitän David Kiutra (13 Punkte) und Oliver Schwanz mit je sieben Zuspielen, die direkt zum Korb führten. In dieser Kategorie folgten Kevin Köster und Marc René Raue mit je fünf Assists.

Die beiden Fürstenwalder Schiedsrichter erkannten in der Halbzeit einen Fehler der Anschreiberin, so dass Kevin Köster mit nur drei Fouls belastet (statt 4) in die zweiten 20 Minuten gehen konnte. Er lieferte jetzt ein gutes Spiel und trug mit insgesamt fünf erfolgreichen Dreipunktewürfen (2. Halbzeit vier Dreier/25 Gesamtpunkte) vornehmlich im letzten Viertel zum 75:23 (30.) und 105:43-Sieg bei. Auch die beiden Jugendspieler Marc René Raue und Joey Lehmann überzeugten.

"Insgesamt lieferte mein Team eine abgerundete Leistung. Intern haben wir noch einige Punkte angesprochen, die es zu verbessern gilt. Dazu gehören die Wurfauswahl, die -effektivität (nur 50 Prozent) und die Freiwurfquote von nur 57 Prozent", sagt der EBV-Trainer.

Eisenhüttenstädter BV: Toni Meinhardt 12 Punkte, 6/8 Freiwürfe, David Kiutra 13, 3/4, Jan Grünberg 18, 6/6, Oliver Schwanz 0, Joey Lehmann 5, 1/1, Patrick Köster 3, 1/5, Kevin Köster 25, 0/2, 5 Dreier, Dennis Herkt 20 Marc René Raue 9, 1/4

Freiwürfe: EBV 16/28 (57 Prozent), SV Woltersdorf II 8/17 (47)