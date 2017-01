artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In einem hart umkämpften Spiel behielt der Spitzenreiter der Handball-Landesliga Mitte, die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf, mit einem knappen 31:29 die Oberhand gegen die Gäste vom Grünheider SV III.

"Ich wollte mir einfach mal den Tabellenführer etwas genauer ansehen. Wir sind an diesem Wochenende spielfrei, da bietet es sich doch an", sagte vor der Begegnung der Trainer des Ligakonkurrenten HSV Müncheberg/Buckow, Michael Horch. Gleichzeitig konnte er jedoch mal völlig unbeteiligt seinen beiden Vereinskollegen Tobias Schrell und Glen Fiebrantz beim Leiten der Partie zuschauen.

Bereits am Vortag waren alle anderen Spiele so ausgegangen, wie sich es die TSG nicht besser hätte wünschen können. Der ärgste Verfolger SG Westhavelland ließ einen Punkt beim 26:26-Unentschieden beim Tabellenvorletzten HSV Wildau II liegen und auch die HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf II kam beim SV Lok Rangsdorf II nicht über ein 22:22-Remis hinaus.

"Den Vorteil müssen wir einfach nutzen und mit einem Sieg können wir uns vier Punkte vor dem Zweitplazierten absetzen", sagte vor Anpfiff der Partie Uwe Wallner. Bis Mitte November hatte er selbst die Landesliga-Männer trainiert. Nach dem Weggang von Coach Volker Hartwig bei den Frauen der HSG Fredersdorf/Petershagen übernahm er das Training. "Diese Doppelbelastung TSG und HSG war dann einfach zu viel. Vier Tage in der Woche abends in der Halle zum Training und dann noch das ganze Wochenende unterwegs, das war nicht zu schaffen, ohne eine Mannschaft zu benachteiligen", erklärte er. So schwang seitdem Sebastian Spaar bei den TSG-Männern das Zepter, vormals Trainer der Kreisliga-Mannschaft. Und das auch sehr erfolgreich, bis dato ohne Niederlage.

Grünheide III erwies sich für die Gastgeber als der erwartet harte Brocken. 1:0 legten die Gäste vor und es entwickelte sich in der Folge ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Traf Grünheide, konterten die Fredersdorf-Vogelsdorfer erfolgreich, um dann im Gegenzug wieder einen Treffer zu kassieren. Erst zum Ende der ersten Hälfte gelang den Gästen eine Zwei-Tore-Führung, die die TSG-Männer doch gleich wieder wettmachten. So ging es bei einem dem Spielverlauf gerechten 15:15 in die Kabinen.

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte schlug auch die Stunde des nun gerade erst 20 Jahre alt gewordenen Lukas Baumbach. Erfolgreich durchlief er fast alle Jugendstationen des MTV Altlandsberg, aber bei den Männern kam er bislang nicht richtig zum Zug. "Jetzt hat er sich für die TSG entschieden und spielt das erste Mal für seinen neuen Verein", berichtete sein Vater Olaf Baumbach. Auf der Position des Rechtsaußen bezog er Stellung.

Nach genau 39,43 Minuten war es dann soweit, der Debütant Lukas Baumbach traf von rechts außen zum 20:18. Viel Zeit zum Freuen blieb nicht, Grünheide erhöhte nun auch den Druck und glich zum 21:21 aus. Zwei Zwei-Minuten-Strafen für die dann nur noch mit vier Feldspielern agierenden Gäste waren dann doch zu viel, so dass sich die TSG wieder etwas absetzen konnte (23:21). Grünheide suchte im Angriff nun immer wieder Matthias Anders, der kraftvoll mit einigen seinen insgesamt zehn Treffern ausgleichen konnte. Wesentlich variabler waren da die Gastgeber bei den Torabschlüssen aufgestellt. Trotz zwischenzeitlicher Manndeckung traf Daniel Dimitrow, dann schloss Thomas Marquardt erfolgreich zum 25:24 ab (50.) und auch André Barnow trug sich in die Torschützenliste ein. Grünheide drängte nun eher kopf- und erfolglos, die TSG konterte schnell und zum schönsten Treffer des Tages (31:28) traf Florian Deja nach Zuspiel über das ganze Feld von Dimitrow (58.). Lediglich Ergebniskorrektur zum 29:31 gelang den Gästen noch.

"Wir haben das Spiel in der Abwehr gewonnen. Es war eine hart geführte Partie, aber nicht unfair. Die Chancenverwertung ließ jedoch zu Wünschen übrig", resümierte Sebastian Spaar.

Richtig gestrahlt hatte Lukas Baumbach, als er frisch geduscht die Kabine verließ. "Es hat richtig Spaß gemacht, die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich bin froh, endlich wieder spielen zu können", erklärte der Debütant.

TSG Rot-Weiß: Dreßler (4), Weihs (6), Dimitrow (4), Barnow (4), Klenner, Bernicke (5), Marquardt (3), Deja (3), Lehmann, Buche, Glowitz, Gundelach, Witschetzky, Baumbach (2)