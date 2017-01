Tag der Jogginghose: Bequem, aber mit Stil

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kuriose Feiertage gibt es viele, an diesem Sonnabend ist einer von ihnen, der internationale Tag der Jogginghose. Ein Kleidungsstück, an dem sich die Geister scheiden. Modeprofis hingegen sind überzeugt: Auch in Jogginghose kann man modern und stilvoll aussehen.

Mit Jogginghose ins Büro? - In der Stadtverwaltung ist das nicht gern gesehen. "Für unsere Mitarbeiter kann ich das ausschließen", sagt Pressesprecher Martin Lebrenz. Wer Bürgerkontakt hat, kleide sich angemessen, also Anzug, Kostüm oder, wenn es legerer sein soll, Jeans und Hemd oder Polo-Shirt. Hausmeister oder Mitarbeiter des Bauhofs tragen spezielle Schutzkleidung.

Mit seiner skeptischen Haltung befindet sich Martin Lebrenz in guter Gesellschaft. "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren", sagte Modepapst Karl Lagerfeld 2012 in einer Talkshow. Aber Mode verändert sich und zwei Jahre später ließ auch Karl Lagerfeld für Chanel Models in Jogginghosen über die Pariser Laufstege stolzieren.

"Jogginghose ist nicht gleich Jogginghose", sind sich auch die befragten Frankfurter Boutique-Besitzerinnen und Verkäuferinnen einig. "Das Material macht den Unterschied", sagt Cindy Schulz. In ihrer Modeboutique "Vogue" in der Dresdener Straße gibt es eine große Auswahl an Damen-Modellen, die eindeutig von der klassischen Jogginghose inspiriert wurden. "Häufig sind sie aus Viskose, mit Seidenanteil, Lurexfäden oder Lederdetails", erklärt die Fachfrau. Auch farblich werde die gesamte Palette abgedeckt. Zurzeit dominieren Schwarz und Blautöne, im Sommer seien Puderrosa, Sand und edles Grau beliebt. Beim Styling sollte man auf eine gepflegte Optik Wert legen, dann spreche nichts dagegen, die bequemen Hosen im Büro oder beim Meeting zu tragen.

Dass Jogginghosen vielfältig gestylt werden können, beweist Annette Knauer-Mayr im "Mayrs Zeitgeist" in der Leipziger Straße an einer Schaufensterpuppe. Basis ist eine dunkle Hose mit Wollanteil, tiefem Schritt und schmalen Beinen. Besondere Details sind Leder-Einsätze und Reißverschlüsse an den Bündchen. Annette Knauer-Mayr kombiniert sie mit einem grauen Hemd im Military-Stil mit geschoppten Ärmeln und derben Boots. Blickfang ist ein schmaler Kettengürtel. "Elegant wird es mit schicker Bluse, Blazer und hohen Absätzen", erläutert die Expertin. Und an sportlichen, trainierten Frauen können Jogginghosen sogar sexy aussehen.

Auch für Männer sei die Jogginghose eine interessante Alternative. "Einige Firmen haben das Thema im 5-Pocket-Stil umgesetzt", sagt Annette Knauer-Mayr. Das bedeutet, die Hose sieht aus wie eine Jeans, das Material ist aber kein Denim, sondern der typische, weiche Sweatstoff mit einer besonders bearbeiteten Oberfläche. "Modische Männer tragen dazu Hemd und Blazer."

Jeans, die sich am Schnitt einer Jogginghose orientieren, mit lässigem Schnitt und Zugband im Bund, sind auch bei den Kunden von "Crash" in der Großen Scharrnstraße beliebt. "Viele mögen es bequem, es soll aber nicht auf den ersten Blick nach Jogginghose aussehen", sagt Verkäuferin Caro Demmler. "Im Sommer steigt die Nachfrage", weiß sie aus Erfahrung, denn bei höheren Temperaturen tragen sich die leichten, lässigen Modelle angenehmer als enge Jeans. "Dazu ein helles Top und Ballerinas", rät die junge Frau, die selbst gern Jogginghosen trägt - auch bei der Arbeit.

Wer der Jogginghose eine Chance geben will, aber unsicher ist, sollte sich nicht scheuen, die Fachfrauen um Rat zu fragen. "Man sollte sie nicht zu sportlich kombinieren. Stilbruch lohnt sich", sagt Cindy Schulz, und: "Auf keinen Fall zu eng kaufen. Jogginghosen sollten nicht wie Leggings sitzen."