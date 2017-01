Friedländer mit dünnem Kader nach Dahlewitz

artikel-ansicht/dg/0/

Friedland (MOZ) Zum Auftakt der Rückrunde in der Verbandsliga Süd bestreiten die Handball-Männer des SSV Rot-Weiß Friedland ein Auswärtsspiel. Sie müssen am Sonntag (ab 16 Uhr) beim Tabellensiebten Blau-Weiß Dahlewitz ran, der schon in die zweite Halbserie startete (28:26 beim HSC Frankfurt) und jeweils sechs Siege und Niederlagen zu Buche stehen hat.