Kita Arche erweitert Öffnungszeit

Fürstenwalde (MOZ) Die Kita Arche der Samariteranstalten in Fürstenwalde nimmt seit Jahresbeginn an einem Bundesprogramm teil. Konsequenz dessen ist ein Angebot, das den Familien, die ihre Kinder in die Einrichtung schicken, zugute kommt. Die Öffnungszeiten der Kita in der August-Bebel-Straße wurden erweitert auf montags bis freitags von jeweils 5.30 Uhr bis 18 Uhr.