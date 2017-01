Ein Platz an der Sonne

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Vor den Toren der Stadt entsteht ein neuer Solarpark. Die Firma Energiebauern GmbH plant den Bau einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 3520 Kilowatt unmittelbar an der Bahnstrecke Angermünde-Berlin in einem ehemaligen Kiesabbaugebiet.

Sonnenfänger: So ähnlich wie dieser bereits bestehende Solarpark in Welsow wird auch die neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Nähe des ehemaligen Kalksandsteinwerkes aussehen, welche die bayerische Firma Energiebauern GmbH 2017 errichten möchte. © Wilfried Bergholz

Einen Platz an der Sonne suchte die bayerische Firma Energie-bauern GmbH und hat ihn in Angermünde gefunden. Das Familienunternehmen aus dem kleinen Ort Sielenbach will hier Sonne einfangen und daraus saubere Energie produzieren. Seit 1978 engagiert sich Firmengründer Sepp Bichler mit seinen Söhnen Martin und Florian für erneuerbare Energien und betrieb die erste Solaranlage in Deutschland. Mittlerweile investiert das Unternehmen in ganz Deutschland und auch in Italien sowie in Spanien. Im Landkreis Oberhavel hat gerade der Bau einer Photovoltaikanlage begonnen. In Angermünde soll das Sonnenkraftwerk 2017 errichtet werden.

Am südlichen Stadtrand in der Nähe des stillgelegten Kalksandsteinwerkes werden auf einer Fläche von acht Hektar moder-ne Photovoltaik-Module aufgereiht. Die langwierige Planungsphase für dieses Projekt befindet sich in den Endzügen. Im Februar sollen die Stadtverordneten die letzten Beschlüsse zur Änderung des Teil-Flächennutzungsplans, zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und zum Durchführungsvertrag zwischen dem Investor und der Stadt Angermünde fassen. Dann ist der Weg frei für den Bauantrag.

Konfliktpotenzial birgt dieses Vorhaben im Gegensatz zu geplanten Windkraftanlagen rund um Angermünde kaum. Der Standort am Bahndamm ist ohnehin technisch geprägt, liegt abseits von Wohnsiedlungen und ist landschaftlich sowie landwirtschaftlich eher unattraktiv.

Die Flächen stellt der ortsansässige Landwirt Michael Böhling als Pachtland zur Verfügung. Die zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden haben dem Vorhaben unter Auflagen zugestimmt. Die Planungsfläche berührt teilweise geschützte Biotope, für die der Vorhabenträger nun Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen sichern muss.

Im Bauausschuss in dieser Woche stellte Projektentwicklerin Stefanie Menzinger von den Energiebauern den aktuellen Planungsstand und die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen vor. So muss am Bahndamm ein kleiner Waldstreifen abgeholzt werden, dafür soll an anderer Stelle ein standortgerechter Waldstreifen neu entstehen. Als ökologische Ausgleichsmaßnahme werde außerdem im Nordosten des Standortes eine artenreiche Feuchtwiese auf bisherigem Ackerland entstehen. Die vorhandenen Heckenstrukturen sollen weitgehend erhalten bleiben. Im Planungsgebiet wurden einige geschützte Arten wie Zauneidechse, Teichfrosch und Fledermäuse festgestellt, deren Lebensraum durch zusätzliche Schutzmaßnahmen erhalten werden soll. So könne die am Waldsaum vorkommene Zauneidechse in den neuen Wald umgesiedelt und an sonnigen Stellen sogenannte Reptilienburgen - Steinaufschüttungen mit Wurzeln - errichtet werden.

Für Fledermäuse, Buntspecht, Bachstelzen und Meisen werden Nistkästen und -höhlen angebracht. Unter den Solar-Modulen soll eine artenreiche Wiese angesät werden, sodass der Eingriff in die Natur und die Versieglung von Flächen gering gehalten werden.