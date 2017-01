artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (eb/tms) Die Stadt Brandenburg an der Havel führt im Zeitraum von knapp vier Jahren ein Projekt im Rahmen des Bundesprogramms BIWAQ ("Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier") im Stadtteil Hohenstücken durch. Die Umsetzung des Projekts erfolgt durch die beiden Kooperationspartner Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und. Strukturentwicklungsgesellschaft mbH (BAS) und Technologie-Netzwerk Berlin e.V. (TechNet).

Im Rahmen des Projekts wird mit Bewohnern und Organisationen zusammengearbeitet, die einen "Stadtteilbetrieb" gründen wollen. Mit einem Stadtteilbetrieb kann man mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen, z. B. die Lebensqualität in einem Gebiet verbessern, indem neue Dienstleistungen angeboten und gleichzeitig zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Gegründet wird ein Stadtteilbetrieb von BewohnerInnen, lokalem Handel und Gewerbe, Wohnungsunternehmen,..., Vereinen, um z. B. Missstände zu beheben oder Versorgungslücken zu schließen. "Eineinhalb Jahre nach Projektstart haben wir bereits einiges erreicht", zieht Projektmitarbeiter Sebastian Krammig Zwischenbilanz. Durch Befragungen der Bevölkerung vor Ort seien mehrere Geschäftsfelder identifiziert worden, in denen der Stadtteilbetrieb agieren soll: Wohnumfeld, haushaltsnahe und personenbezogene Dienstleistungen, Gastronomie und Kultur. Darum ist beispielsweise seit 2016 ein Stadtteil-Café für Hohenstücken in der Erprobung, das außer der Bewirtung auch mit Kultur- und Freizeitveranstaltungen aufwarten soll. Erste Veranstaltungen waren erfolgreich. Um das Café nun weiterzuentwickeln, wird eine Person gesucht, die bereits Gastronomie-Erfahrung hat und sich an dem Projekt beteiligen möchte.

Die offizielle Gründung des gemeinnützigen Vereins "Arbeiten und Wohlfühlen in Hohenstücken e.V.' steht bereits kurz vor dem Abschluss. Die Arbeitsgruppe für den Aufbau des Stadtteilbetriebs trifft sich regelmäßig donnerstags von 12.30 - 14.30 Uhr im BIWAQ-Treff (im Erdgeschoss des Bürgerhauses, ganz links). "Wir rufen alle Menschen aus Hohenstücken und Brandenburg an der Havel auf, sich zu beteiligen und ihre Kompetenz einzubringen. Jede Unterstützung ist willkommen: Wir suchen noch weitere Menschen mit Erfahrungen in Gastronomie, kreative Ideen oder einfach nur Hände, die mit anpacken! Wir möchten Hohenstücken bewegen - machen Sie mit und kommen Sie zu unseren Treffen!", ruft Sebastian Krammig im Namen der Arbeitsgruppe "Aufbau Stadtteilbetrieb Hohenstücken" auf.

Kontakt:

Iris Marreel & Brigitte Friedt

Büro im Bürgerhaus

Hohenstücken (Raum 1.08

oder BIWAQ-Treff im EG)

Tel.: 03381-5516580

stadtteilbetrieb@technet-

berlin.de

www.quartiersbetrieb-

hohenstuecken.de