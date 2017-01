Sparschweine für den Blauen Bus

artikel-ansicht/dg/0/

Am Freitag war es dann soweit: Die Bereichsleiterin des Blauen Busses nahm in der Sparkassenfiliale in Wriezen ein großes und zwei kleine Sparschweine entgegen. Gefüllt waren sie mit Münzen und Scheinen, die Kunden in den vergangenen Monaten für den diesjährigen Sparkassenkalender "Schöne Heimat Märkisch-Oderland" hineingesteckt hatten.

"Dann haben wir insgesamt 662,83 Euro zusammenbekommen", verkündete Karin Steege, Leiterin der Sparkassenfiliale Wriezen, nachdem der Münzzähler den Inhalt der Sparschweine ausgewertet hatte.

Das Geld aus dem Kalenderverkauf wird das Team um Stephanie Thierer in den Innenausbau des neuen Blauen Busses stecken. Er soll ab Mai den aktuellen Bus ersetzen, mit dem das mobile Jugendzentrum durch die Region tourt. "Der neue gebrauchte Bus ist bereits unterwegs nach Frankfurt", berichtete Stephanie Thierer. Dort werde er in einer Werkstatt erst einmal generalüberholt, bevor im Februar der Innenausbau des Busses beginnen solle. "Lackiert werden muss er nicht - er ist schon blau", so die Bereichsleiterin über den neuen Bus. Die jetzige Innenausstattung kann wegen veränderter Maße jedoch nicht im neuen Modell unterkommen. Auch hierfür sammelt der CVJM weiterhin Spenden.