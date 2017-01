Modellbahnausstellung im Wichernhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Frei nach dem Motto "Das Wichernhaus macht Dampf!" präsentiert der Freundeskreis der Westhavelländischen Kreisbahn seine traditionelle Anlagenschau in den hauseigenen Sälen in der Hauptstraße 66. Nunmehr zum 4. Mal. Besucht werden kann die Modellbahnausstellung vom 27. bis 29. Januar, Freitag von 15:00 bis 19:00 Uhr und Samstag/Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Gezeigt wird die Vereinsanlage der Westhavelländischen Kreisbahn in H0 (1:87), die sich einst von Krakauer Tor über Roskow nach Röthehof und wieder zurück bis Altstadt Bahnhof schlängelte. Dazu Informationsmaterial in Form von Schautafeln, Urkunden, Dienstschreiben, Fahrplänen. Außerdem zählen zur Ausstellung eine Modellsammlung von DDR-Fahrzeugen (1:43), eine Modellbahnanlage der Spur N in japanischem Stil und für die Kleinen eine Lehmann-Groß-Bahn-Anlage sowie eine Anlage zum Selberfahren.