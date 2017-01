Garbrecht: Unsere Unfallopfer bluten

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) In den Räumen der einstigen Rettungswache an der Feldstraße hat der DRK-Kreisverband Märkisch-Oderland-Ost am Freitag sein neues Schulungszentrum eröffnet. Es bietet beste Bedingungen für die Aus- und Weiterbildung von Ersthelfern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546213/

Ein Teilnehmer der ersten Weiterbildung, die vor einigen Tagen im neuen Schulungsraum stattfand, habe gar nicht wieder aufstehen wollen, berichtete Mario Garbrecht am Freitag. Kein Wunder: Der Mann lag als "Unfallopfer" dank Fußbodenheizung auf einem warmen Boden. Die Heizung ist nur eine der Errungenschaften, über die sich Ausbildungsleiter Garbrecht und seine Mitstreiter im neuen Schulungszentrum am Sitz des DRK-Kreisverbandes in der Seelower Feldstraße freuen.

Der helle, große Schulungsraum bietet endlich ausreichend Platz für das praxisbezogene Erlernen des zur Ersthilfe nötigen Wissens und Könnens. Davon konnten sich die zahlreichen Gäste der Einweihungsfeier - von Seelows Bürgermeister Jörg Schröder über Partner aus der Feuerwehr und aus Fahrschulen bis zum Kreisverband der Volkssolidarität - am Freitag überzeugen. Vorbei die Zeiten, da die Schulungsteilnehmer im Verwaltungsgebäude gegenüber in den kleinen Raum unterm Dach steigen mussten.

Das Rüstzeug als Ersthelfer erhalten sie jetzt dort, wo sich bis zum Sommer des vorigen Jahres noch die Aufenthalts-, Umkleide- und Sanitärräume für die Mitarbeiter des Rettungsdienstes des Landkreises befanden. Der hatte im Juli seinen neuen Sitz im Seelower Gewerbegebiet Nord bezogen.

Es erinnere nicht mehr viel an den Urzustand des Gebäudes, das einst eine Scheune war, sagte Karsten Schulte in seiner Rede zur Einweihung des neuen Schulungszentrums. Der Rechtsanwalt ist der Präsident und Justiziar des DRK-Kreisverbandes. Er lobte die gute Arbeit von Planer Jens Ripp und den Baufirmen aus der Region, die die frühere Rettungswache seit dem August des vorigen Jahres um- und ausgebaut haben. Hier befindet sich jetzt auch die Zentrale des DRK-Fahrdienstes und des Hausnotrufs.

Herzlichen Dank zollte Schulte den Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern aus dem Kreisverband, die sich beim Ausbau und der Ausstattung der neuen Räume ins Zeug gelegt hatten. - Neben ihrer Arbeit.

Im vorigen Jahr seien rund 1900 Teilnehmer in 130 Lehrgängen zur Aus- und Weiterbildung in der Ersthilfe und speziell in der Ersten Hilfe für Kinder in Seelow geschult worden, berichtete Mario Garbrecht. Dem Landesausbildungsleiter des DRK stehen im Kreisverband neun Ausbilder, die überwiegend ehrenamtlich tätig sind, zur Seite.

"Unsere Kurse bestehen zu 90 Prozent aus praktischen Übungen. Und unsere Unfallopfer bluten wirklich", sagte Mario Garbrecht mit Verweis auf die Bemalung und Ausstaffierung der Übungs-"Opfer". Nur einen Wunsch hätten seine Mitstreiter und er jetzt noch: Eine weiße Wand sollte bemalt werden - am besten mit einem Bild, das einen Unfall zeigt, so der Ausbildungsleiter. Er hofft, dass sich ein Maler oder Graffiti-Künstler findet.

Das von den Seelower DRK-Ausbildern mit einer Firma aus Niedersachsen im vorigen Jahr entwickelte neue Übungsgerät, ein aufblasbares Auto, musste während der Einweihungfeier vor der Tür warten. Die Innovation werde inzwischen in ganz Deutschland, bis hinunter nach Bayern genutzt, verkündete Mario Garbrecht am Freitag stolz.

Er hofft, wie auch Cordula Töpfer, die Geschäftsführerin des Kreisverbandes, dass das neue Schulungszentrum gut genutzt wird. Immerhin müssen schon Betriebe mit zwei Mitarbeitern einen ausgebildeten Ersthelfer nachweisen, erinnerte der Ausbildungsleiter.

Kinder aus der Seelower DRK-Kita "Märchenland" erfreuten die Teilnehmer der Eröffnungsfeier mit Liedern. Die Kita ist eine von fünf Kindereinrichtungen in Trägerschaft des Kreisverbandes, der in den Altkreisen Seelow und Bad Freienwalde auch Fahrdienste, den Hausnotruf, Kleiderkammern, eine Tagespflege, und seit dem Vorjahr einen ambulanten Pflegedienst unterhält.