"Wir haben einen guten Ruf"

Strausberg (MOZ) Mit rund 600 Teilnehmern ist der Verein Märkische Jugendweihe der mit Abstand größte Ausrichter derartiger Feiern in der Region. Am Sonnabend steht ein Besuch des Reichstags in Berlin auf dem Programm.

"Das ist, Demokratie live erleben, wenn sich am Sonnabend 40 Teilnehmer im Reichstag umschauen", sagt Doris Domann vom Verein Märkische Jugendweihe. Die Jugendlichen hätten eine Führung durch das geschichtsträchtige Gebäude und könnten sich auch auf der Dachterrasse umschauen.

Zwei Dutzend Gesprächsrunden, Workshops und Exkursionen gehören zum Angebot, aus dem die Jugendlichen auswählen können. Dabei reicht die Palette von "Rechte und Pflichten" über "Gesunde Lebensweisen" und Tanzkurse bis hin zum Besuch der Gedenkstätte Sachsenhausen. Neu ins Programm aufgenommen worden sind die Themen Selbstverteidigung und Graffiti. Beides werde sehr gut angenommen, berichtet Doris Domann und spricht von jeweils etwa 200 Teilnehmern.

Abschluss und Höhepunkt bildet auch in diesem Jahr wieder eine viertägige Fahrt nach Paris. Sie wird Ende August stattfinden.

Mit insgesamt rund 600 Teilnehmern liegt die Zahl in etwa so hoch wie in den Vorjahren. Damit bleibt der im Strausberger Sport- und Erholungspark ansässige Verein der größte Ausrichter solcher Veranstaltungen in der Region. Mit deutlichem Abstand folgen der Humanistische Verband, der in Strausberg an der Anne-Frank-Oberschule erfolgreich ist, und danach das Bildungswerk Berlin-Brandenburg. Doris Domann und ihre zwei Dutzend ehrenamtliche Helfer sind schon stolz auf diese Spitzenposition, die sie über die Jahre verteidigt haben. "Wir haben in der Region schon einen guten Ruf", weiß sie aus vielen Gesprächen. "Ohne die fleißigen Ehrenamtler wäre das niemals möglich", sagt sie dankbar. "Aber eine hundertprozentige Glückseeligkeit können auch wir nicht versprechen", setzt sie hinzu.

Die ersten zwei Feiern richtet der Märkische Jugendweiheverein am 29. April im Bürgerhaus Neuenhagen aus. Dort werden dann in den Folgewochen die meisten dieser Veranstaltungen stattfinden. Bei den Festrednern können die Jugendlichen ebenso eigene Vorschläge unterbreiten wie bei den Jugendstunden. Der Verein hat letztlich aber einen Stamm von Festrednern, zu denen unter anderen Schulleiter und Bürgermeister gehören. "Auf jeden Fall ist es immer sehr feierlich und würdevoll", sagt Doris Domann.

Die Vereinsvorsitzende ist übrigens mit dem Bürgerhaus ebenso zufrieden wie mit dem Kulturhaus Rüdersdorf, wo an zwei Tagen je zwei Feiern über die Bühne gehen werden. Sie hält die Suche nach weiteren Standorten für unnötig: "Alle sind gut eingespielt und können sich aufeinander verlassen. Das ist sehr viel wert."

Wenn die Feiern dann Geschichte sind, geht es für den Jugendweiheverein dennoch ohne große Pause weiter. "Wir haben immer so eineinhalb Jahre Vorlauf", sagt die Vereinschefin. Derzeit werden die Infoveranstaltungen für das kommende Jahr vorbereitet. Nach den Winterferien geht es damit für die Eltern los.