Eisenhüttenstadt (MOZ) "An einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit": So hat Ingrid Siebke, Ortsverbandsvorsitzende der SPD Eisenhüttenstadt, die Gäste des Neujahrsempfanges am Freitag in der kleinen Bühne begrüßt. Die bevorstehenden Wahlen hatten die Sozialdemokraten veranlasst, diesmal einen anderen Rahmen für den Empfang, zu dem sich viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, von Vereine und Einrichtungen eingefunden hatten, zu wählen. Doch einer fehlte: "Seit gestern ist alles anders. Axel Titzki ist verstorben. Sein Name ist fest mit Eisenhüttenstadt verbunden", sagte Ingrid Siebke zu Beginn ihre Grußwortes. "Für uns war Axel seit vielen Jahren ein verlässlicher Mitstreiter. Er hatte immer neue Ideen. Vielen Dank für die Zeit. In Gedanken sind wir bei seiner Familie", sagte Ingrid Siebke über den Eisenhüttenstädter, der nicht nur ein begnadeter Musiker war, sondern auch lange Jahre für die SPD mit in der Stadtverordnetenversammlung saß. Auch Frank Balzer, der zweite Redner an diesem Tag, erinnerte an Axel Titzki als einen Freund und an gemeinsame Projekte.

Frank Balzer, Kandidate der Eisenhüttenstädter SPD für die Bürgermeisterwahl im Herbst, nutzte die Gelegenheit, Eckpunkte seiner Vorstellung für Eisenhüttenstadt zu erläutern. "Eisenhüttenstadt braucht ein Leitbild und Visionen bis zum Jahr 2030", steckte er den Zeitrahmen ab. Balzer nannte vier Grundpfeiler: Beschäftigung, Bildung, Sicherheit und Gesundheit. Daraus folgen Aufgaben und Forderungen wie zum Beispiel der Bau einer neuen Feuerwache oder, wofür sich die SPD einsetzt, der Bau einer neuen Turnhalle an der Grundschule in Schönfließ. Er forderte, noch in diesem Jahr mit der Planung dafür zu beginnen. Balzer warb auch dafür, die Ausstattungen in den Grundschulen zu verbessern. Eine wichtige Aufgabe ist die Verbesserung der medizinischen Versorgung. Eine Umfrage, in der die SPD nach Wünschen der Bürger gefragt hatte, ergab, dass viele Bürger kurze Wege bei der Versorgung wünschen. Vorhandene Arbeitsplätze müssten gesichert, Netzwerke in der Wirtschaft gestärkt werden.

Frank Balzer sprach sich für einen respektvollen und lösungsorientierten Umgang zwischen dem Stadtoberhaupt und der Stadtverordnetenversammlung aus. Momentan vermisse er das. Und mit Blick auf die amtierende Bürgermeisterin kritisierte er deutlich: "Es brüskiert mich doch sehr, wenn wir in den sozialen Medien aus dem Umfeld der Bürgermeisterin bedroht werden. Das ist kein Umgang."

Ein Grund, sich der Wahl zu stellen, ist die Verwurzelung in seiner Heimatstadt. "Wir Balzers leben in der fünften Generation hier", sagte er. Inzwischen habe er drei Enkelkinder. In vielen Gesprächen, auch mit amtierenden Amtsträgern, sei er ermuntert worden, zu kandidieren.Wobei er gestand: "Ich habe Respekt vor dem Amt."

"Ich drücke die Daumen", erklärte Frank Steffen, Bürgermeister von Beeskow und SPD-Unterbeziksvorsitzender.