"Langweilig wird das Tanzen nie"

Bernau (MOZ) Wie viele Walzer, Slowfox und Quickstep er in seinem Leben schon getanzt hat, das kann Gunter Petrus schon lange nicht mehr zählen. Der 50-Jährige, der in der Standard-Formation für den Tanzclub Bernau in der 1. Bundesliga tanzt, kann sich dafür aber über eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Er erhält beim Turnier in Berlin am Sonnabend das Deutsche Tanzsportabzeichen in Gold. Dieses erhalten Tänzer, die 100 Formationstanz-Turniere absolviert haben. "Ja, da muss man schon eine Weile tanzen, bis man die zusammen hat", sagt Gunter Petrus lachend.