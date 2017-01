Falkenberger Turmuhr noch immer ohne Zeiger

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Neun Monate nach dem ersten Gottesdienst in der aufwendig sanierten Kirche können die Falkenberger an der Turmuhr immer noch nicht die Zeit ablesen. 600 000 Euro hat die Sanierung insgesamt gekostet. "Gelder für die Turmuhr waren nicht vorgesehen, weil sie nicht gefördert wurde", sagt der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats Albrecht von Alvensleben, der in den fünf Jahren Sanierungszeit die fünf Bauabschnitte intensiv begleitet hat: vom Abtragen des Fachwerkturms 2011 bis zur Erneuerung des Kirchendachs. Nachdem aus dem 400 Jahre alten Bauwerk ein wahres Schmuckstück entstanden ist, wollen sich die Falkenberger "den Luxus" einer Kirchenuhr leisten. In Eigenleistung hat Karl-Heinz Laban für die beiden bis jetzt zeigerlosen Ziffernblätter ein elektrisches Uhrwerk gebaut. "Die Zeiger haben eine stattliche Länge von 50 Zentimetern und werden von einer Fürstenwalder Firma gebaut", sagt Albrecht von Alvensleben.