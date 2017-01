"Phänomenal, was beim FSV Union abläuft"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Dominik Reinhardt war in der Hinrunde der FußballRegionalliga Nordost Co-Trainer beim FSV Union Fürstenwalde. Nun ist er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Roland Hanke sprach mit dem 35-jährigen Berliner über seine Eindrücke in Fürstenwalde und seine neuen Ziele.

Herr Reinhardt, der FSV Union war Ihre erste Männerstation als Trainer nach Ihrer erfolgreichen Zeit im Jugendbereich bei TeBe. Welche Erkenntnisse nehmen Sie mit?

Mich hat das hauptamtliche Arbeiten und Trainieren mit sechs bis acht Einheiten in der Woche beim FSV Union angezogen, in denen man natürlich theoretisch viel mehr Inhalte und Trainingsthemen strukturieren kann. Das Spiel im Männerbereich an sich ist weitaus härter und zweikampfbetonter, meist auch schneller. Ansonsten reizte mich die Liga, die an Profistrukturen angedockt ist. Die Spiele vor 3000 bis 4000 Zuschauern waren schon ein Highlight. Die Arbeit und die Struktur sind nicht viel anders, wenn es um Trainingssteuerung geht.

Für Sie war es ja auch die erste Station in der Co-Trainer-Rolle. Wie haben sie diese wahrgenommen?

Zu Beginn war es sehr ungewohnt, denn ich strukturiere und gestalte Projekte gern selbst, mit der Zeit hat sich das aber eingespielt vom Ablauf her. Von der Philosophie des Spielgedankens und des Trainingsaufbaus haben der ehemalige Chef-Coach Achim Hollerieth und ich komplett unterschiedlich getickt. Das war für den Alltag herausfordernd und am Ende wenig zielführend, da Achim aus der Kategorie Ex-Spieler kommt und viel umsetzt, wie er es selbst erlebt hat. Mir ist eher wichtig, Trainingsinhalte im Detail zu beleuchten, auch auf längere Sicht ausgelegt, Spielergespräche mit Lernzielen und Feedback zu führen.

Welche Eindrücke haben Sie von der Arbeit im Verein FSV Union?

Phänomenal, was dort abläuft und aufgebaut wurde in kurzer Zeit, auch mit geringen Mitteln. Jeder packt mit an, zuletzt wurde ein neuer Platz für das Kleinfeld gebaut und Rasen verlegt. Da kann man aus Berliner Zeiten nur von träumen, wenn man an die Gespräche mit den Sportämtern denkt. Infrastrukturell ist hier mit der Anzahl an Rasenplätzen vieles möglich. In Fürstenwalde gibt es einfach viel weniger Bürokratie, denn der Fußball steht im Mittelpunkt. Auch mit Peter Heinrich als Sportlichem Leiter habe ich ein sehr gutes Verhältnis und wir sind weiterhin in Kontakt, was die Zukunft und Entwicklung talentierter Spieler angeht.

Und wie geht es bei Ihnen jetzt weiter?

Ich verfolge natürlich die Regionalliga und bin in interessanten Gesprächen im Männerbereich, doch auch das Jugend-Thema will ich nicht ausschließen. Das Wichtigste für mich sind Projekte in Vereinen mit einem klaren Ziel, wie Aufstieg oder Perspektiventwicklung. Ich denke da ab Oberliga mit Aufstiegsambitionen, aber auch, dass es in der Regionalliga interessante Vereine gibt. Ähnlich ist es im Jugendbereich, da könnte ich mir perspektivisch auch die sportliche Leitung und Koordination leistungsorientierter Spieler vorstellen.