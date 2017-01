Sieg für Eberswalder Schach-Team

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zum vierten Saisonspiel in der Schach Landesliga war der ESV Eberswalde I beim SC Empor Potsdam II zu Gast. Die Waldstädter traten in Bestbesetzung an, bei den Gastgebern aus der Landeshauptstadt fehlten einige Stammkräfte, sodass der ESV als Favorit in die Begegnung ging.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546229/

Nach kurzer Spieldauer trennten sich Hardy Sydow und Detlef Zoll von ihren Gegnern Unentschieden. Stephan Roeschert brachte den ESV mit einem Kurzsieg im Mittelspiel in Front. Davy Tesch spielte an Brett sechs in leicht besserer Position Remis. Mannschaftsleiter Stephan Modrow konnte dem weißen Königsangriff standhalten, Material erobern, aber nicht gewinnbringend verwerten. Durch ein unabwendbares Matt ging die Partie verloren. Bernd Neubauer gewann an Brett fünf durch diverse Fesselungen Partie entscheidende Figuren und stellte den alten Abstand zum zwischenzeitlichen 3,5:2,5 wieder her.

In den letzten beiden Partien sollte die Entscheidung im Kampf um die Mannschaftspunkte fallen. Maximilian Mätzkow gab in einem Doppelturmendspiel Dauerschach. Die Begegnung am Spitzenbrett endete Remis. Timo Jesse brachte seine Partie in einem Leichtfigurenendspiel sicher nach Hause.

Durch den 5:3-Mannschaftsererfolg kletterte der ESV Eberswalfde I in der Tabelle weiter nach oben.