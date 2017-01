Kegler aus Marienwerder auf Platz zwei

artikel-ansicht/dg/0/

Und es läuft für den Aufsteiger aus dem Barnim mehr als beachtlich. Nach sechs Spieltagen steht Marienwerder auf Platz zwei in der 1. Staffel der 1. Landesklasse und hat damit alle Chancen, entweder in der Klasse zu bleiben oder sogar in die Landesliga aufzusteigen. Vor Marienwerder liegt der KC Glück Auf Rüdersdorf, dahinter finden sich auf den Plätzen drei und vier der KV Germania Freienhufen und der Luckenwalder KV. Die nächsten zwei Spieltage in Freienhufen und in Luckenwalde werden zeigen, was noch möglich ist.

Der nächste Spieltag beginnt am 28. Januar um 10 Uhr in Freienhufen.