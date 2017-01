Ein Bekenntnis zur normalen Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Mila Fischer aus Stolzenhagen ist der anerkannte Kopf der Mädchen-Gang, die sich die Aktion ausgedacht hat. Die Schülerinnen der 9a wurden nämlich vom Gefühl getrieben, die Zugehörigkeit zur Schule auf geeignete Weise dokumentieren zu wollen. "Bis zum Ende der achten Klasse verkauften wir Tassen mit dem Schriftzug der Schule. Die waren unter die Leute gebracht, und wir wollten etwas Neues ausprobieren", plaudert Mila Fischer beschwingt los. Sie hält die Fäden in der Hand, knüpft die Kontakte und sorgt dafür, dass der Elan nicht nachlässt, sodass selbst ihre Klassenlehrerin Jana Breuer zur Erkenntnis kommt, "die brauchen mich gar nicht, die bekommen alles selbstständig hin".

So kümmerten sich die Vier zunächst um die beliebtesten Farben der Hoodies. Grau und olivgrün, so stellte sich heraus, kommen besonders gut an. Auch über den Schriftzug "NORMALEN Schule" wurde länger diskutiert. "Die Idee habe ich bei meiner Hiphop-Lieblingsband Audio88 & Yassin bekommen, bei denen die Normalen total oft vorkommen", erzählt Mila. Und Emilia Germann ergänzt: "Manchmal versuchen uns andere das Gefühl zu geben, die Klosterfelder Schule sei irgendwie der Rest. Das ist aber nicht der Fall, denn unsere Schule gefällt uns total gut und wir sind gern hier. Also wollten wir mit dem Spruch auch etwas provozieren und uns außerdem zur Schule bekennen."

Die stellvertretende Schulleiterin Jana Breuer war anfangs gar nicht so begeistert von der Entwicklung. "Die Normalen könnte ja auch als 0-8-15, als Normalos, interpretiert werden. Aber die Mädels haben mich dann von ihrer Sichtweise überzeugt, und mittlerweile finde ich das richtig gut", zeigt sich Jana Breuer angetan.

Zumal sich auch die Schulleitung schon längere Zeit intensiver darum kümmert, das Image der Oberschule positiv zu beeinflussen. Zuletzt beim Tag der offenen Tür, der Jana Breuer erneut eine Erkenntnis bescherte: "Die Eltern wissen oftmals nicht, dass unsere Schüler ebenso die Chance auf das Abitur haben, wie Schüler anderer Einrichtungen. Nach unserer zehnten Klasse können sie die gymnasiale Oberstufe besuchen oder eine Schule mit Sekundarstufe II. Sie legen das Abi in 13 anstatt in zwölf Jahren ab. Aber sie haben in der Regel auch das besser Abgangszeugnis der zehnten Klasse. Das versuchen wir, den Eltern immer wieder anzutragen."

Den Tag der offenen Tür verbucht sie unbedingt als Erfolg, der Andrang von Schülern und Eltern sei größer als in den Vorjahren gewesen. Zudem hofft Jana Breuer nun auf eine dritte siebente Klasse, die im Spätsommer eröffnet werden könnte. "Wir waren auch in den Vorjahren gut nachgefragt, aber wir bekamen leider nur zwei Klassen bewilligt. Das führte schließlich dazu, dass uns der Ruf voraus eilte, hier würden viele Schüler abgelehnt werden." Dabei sieht auch die Schulentwicklungsplanung des Landkreises bis 2020 jeweils die Errichtung von drei siebenten Klassen vor. "Wir sind in diesem Jahr sehr optimistisch, zumal sich auch die Bürgermeisterin sehr für uns eingesetzt hat", berichtet Jana Breuer.

Doch zurück zu den Hoodies, für die nun fleißig Besteller gesucht werden. "Mein Bruder ist ja längst raus aus der Schule, der will auch einen kaufen", verrät Mila Fischer strahlend. Die vier Mädels haben sich nämlich schon über den Verkaufspreis Gedanken gemacht. Der liegt aktuell bei 35 Euro und ist damit lediglich kostendeckend kalkuliert. "Wenn es jetzt beispielsweise Sponsoren geben würde, die uns unterstützen, dann könnten wir die Hoodies günstiger abgeben", kalkulieren die Jugendlichen. Zumal die Berliner Druckerei noch einen Beutel bedruckt hat, der für den Sport und die Freizeit genutzt werden könnte. "Auch das wäre eine gute Idee, die Anklang finden könnte", vermuten die vier Jugendlichen. Als Ansprechpartner für mögliche Sponsoren gilt nun die stellvertretende Schulleiterin Jana Breuer.

Den knapp 200 Schülern der Klosterfelder Oberschule bleibt nun bis Ende Januar Zeit, eine verbindliche Bestellung abzugeben. Danach wollen die Jugendlichen den Druckauftrag auslösen, allerdings müssen die Interessenten zuvor das Geld eingezahlt haben. "Wir haben das im Blick, denn wir wollen ja nicht auf Schulden sitzenbleiben", begründet Mila Fischer die Vorgehensweise.

Sponsoren melden sich bei Jana Breuer unter 033396 878710