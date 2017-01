artikel-ansicht/dg/0/

Die aktuellen Umfragewerte könne man sich zwar kaum "schön trinken", gestand die SPD-Kreisvorsitzende Andrea Suhr beim Neujahrsempfang ihrer Partei am Freitagabend in der Oranienburger Orangerie. Entscheidend sei aber nicht, "wer erster am Start ist, sondern wer als erster durch Ziel geht". Die Partei werde hochmotiviert in den Wahlkampf gehen. "Und wir werden Wahlen gewinnen." Neben der Bundestagswahl stehen auch vier Bürgermeisterwahlen an.

Oberhavels SPD-Bundestagskandidat Benjamin Grimm erklärte, er wolle den Wahlkreis mit 30 Prozent plus X von der CDU zurückerobern. Grimm sagte vor allem den politischen Senkrechtstartern von rechts den Kampf an. "Wir werden die AfD in den kommenden Monaten mit Leidenschaft in der Sache bekämpfen", kündigte er an. Sicherheit und Gerechtigkeit werden seine Themen im Wahlkampf sein. Grimm sprach sich für eine strengere Anwendung des Asylrechts aus. "Was wir jetzt brauchen, ist keine Symbolpolitik mit Diskussionen über Fußfesseln und Videoüberwachung, sondern eine konsequente Durchsetzung unserer rechtsstaatlichen Regeln." Die Abschiebung islamistischer Gefährder dürfe nicht länger an Formalien scheitern, Straftäter, die Frauen vergewaltigen und Obdachlose anzünden, hätten ihr Asylrecht verwirkt.

Sozialpolitisch forderte Grimm eine steuerliche Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen, eine massive Aufstockung der Wohnungsbauprogramme, eine kostenfreie Kita-Betreuung und eine Rentenangleichung bis 2020. "Wir müssen weg von einer Politik für wenige und hin zu einer Politik für alle." Kreistagsfraktionschef Andreas Noack sagte: "Bei der SPD muss der Mensch im Mittelpunkt stehen, vor allem der, der in Not ist." Es gehe darum, Lösungen anzubieten.