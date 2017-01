Liebe und Fürsorge bekommen

artikel-ansicht/dg/0/

So schreibt es Margot Adam im Klappentext ihres Buches, das der Semliner Eugen Gliege in seinem "Selbst-Verlag" herausgibt. Am Dienstag, 24. Januar, stellen Autorin und Herausgeber das Buch "Erinnerungen an eine glückliche Kinderzeit" in der Buchhandlung Tieke vor. Beginn ist um 18.30 Uhr. Allerdings verbrachte Margot Adam ihre ersten Lebensjahre nicht in Rathenow. Denn sie wurde 1932 in Retzow geboren. 1943 zog die Familie nach Stechow um, wo Margot Adam bis zur Eheschließung lebte. 1952 kam sie nach Rathenow.

Sie sei in "unruhige Zeiten" hineingeboren worden, "politische Unruhen bestimmten das Bild der Weltgeschichte", so die Autorin. "Es gehörte schon Mut dazu, in solchen Zeiten Familien zu gründen oder zu vergrößern".

Sie selbst sei kein "geplantes" Kind gewesen. Sie bezeichnet sich als "Nachkömmling, das dritte Kind. Die Schwester war zehn Jahre älter, der Bruder sieben Jahre älter. "Unsere Eltern hatten es nicht leicht, uns alle zu ernähren und großzuziehen. Für pädagogische Experimente blieb keine Zeit, doch wir bekamen Liebe und Fürsorge von den Eltern, obwohl die Zeiten nie rosig waren. Die Geschwister lernten auch für die Jüngeren Verantwortung zu übernehmen", berichtet Margot Adam.