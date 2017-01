Berlin bleibt wegen Vogelgrippe wachsam

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Erst waren es verendete Schwäne am Landwehrkanal, dann fand sich der Vogelgrippe-Erreger in weiteren Bezirken: Ende 2016 wurden in Berlin mehrere Sperrbezirke eingerichtet. Jetzt sind einige Schilder wieder weg - ist das Thema damit erledigt?

Schon eine Weile keine neuen Fälle: Beim Thema Vogelgrippe gibt es für Berlin aus Expertensicht dennoch vorerst keine Entwarnung. Auch angesichts von Nachweisen des Erregers H5N8 in der Putenmast in Brandenburg sei nicht absehbar, wann von einem Abebben der Erkrankung die Rede sein kann, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Vogelzug im Frühjahr werde das Geschehen womöglich noch beeinflussen.

Nach mehreren bestätigten Vogelgrippe-Fällen ab Mitte November 2016 sind in Berlin inzwischen mehrere Sperrbezirke wieder aufgehoben. Wie der Sprecher erläuterte, dürften spätestens ab Samstag noch zwei Sperrbezirke bestehen. Denn in diesem Jahr habe sich lediglich an zwei Orten in Berlin noch der Vogelgrippe-Verdacht bei Wildvögeln bestätigt: in Charlottenburg-Wilmersdorf und Treptow-Köpenick.

Sperrbezirke werden 21 Tage lang ab dem Nachweis des Virus' aufrechterhalten, jeweils rund um den Fundort des Vogelkadavers. Ein detaillierter Überblick über die Vorsichtsmaßnahmen der Bezirke lagen der Senatsverwaltung aber nicht vor.

Friedrichshain-Kreuzberg hatte zu Wochenbeginn mitgeteilt, dass nun erleichterte Bedingungen gelten würden. Auch in der als erstes betroffenen Gegend am Landwehrkanal dürfen Hunde und Katzen damit nun wieder frei umherlaufen. Für Geflügel gilt aber weiterhin Stallpflicht.

Insgesamt haben sich von mehr als 200 Verdachtsfällen in Berlin nach Daten des Friedrich-Löffler-Insituts bislang nur ein gutes Dutzend bestätigt. Für den Menschen gilt der Vogelgrippe-Erreger als ungefährlich. In Berlin wurde er bislang nur bei Wildvögeln nachgewiesen, vor allem bei Schwänen.

In Brandenburg hingegen waren in den vergangenen Wochen Geflügelhalter aus den Landkreisen Dahme-Spree und Ostprignitz-Ruppin betroffen. Es mussten je mehrere tausend Puten getötet werden.