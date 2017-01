Dem Lampenfieber getrotzt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Wir stellen in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Benedikt Gahlbeck vom Fürstenwalder Ruderclub.

Im vorletzten Jahr bestand die Jugendgruppe des Fürstenwalder Ruderclubs aus nicht einmal zehn Kindern. Seit 2016 sind es nach verstärkter Öffentlichkeitsarbeit 23 - Benedikt Gahlbeck ist einer von ihnen. Der 14-Jährige hat sein erstes volles Wettkampfjahr hinter sich und gleich drei große Erfolge im Leichtgewichts-Einer der Altersklasse13 eingefahren. Er ist Landesmeister im Ergometer-Rudern sowie im Einer und hat beim Bundeswettbewerb den dritten Platz belegt.

"Die Landesmeisterschaften im Ergometer-Rudern in Schwedt waren der erste Richtwert für die Saison. Da sieht man, wie gut das Krafttraining im Winter war", erklärt der groß gewachsene Schüler. Der Sieg habe ihn ziemlich überrascht. "Auf dem Wasser gelten aber andere Regeln", weiß Benedikt Gahlbeck. Und so musste sich das Leichtgewicht im Mai bei den Landes-Meisterschaften in Brandenburg neu beweisen.

Den Motorbootwellen und seiner großen Aufregung zum Trotz legte der Fürstenwalder einen guten Start hin und setzte sich mit seinem Konkurrenten Tom-Luca Geste vom Spree-Ruderclub Köpenick bereits nach 200Metern deutlich vom Rest des Feldes ab. "Wir waren gleich auf, als er mir zugerufen hat: "Machen wir ganz gut'. Das war toll. Das werde ich nie vergessen", berichtet das Nachwuchstalent. Geschenkt wurde ihm der Sieg jedoch nicht: In der Mitte des Rennens blieben beide Ruderer mit den Skulls hängen und mussten einen neuen Rhythmus finden. Der Titel des Landesmeisters war dem Gymnasiasten aber nicht mehr zu nehmen.

Ähnlich lief es im Juli beim Bundeswettbewerb in Salzgitter. Nur knapp ins Finale der besten Sechs gekommen, rollte der Fürstenwalder das Feld von hinten auf, arbeitete sich nach dem Start von Platz fünf auf drei vor - nur eine Sekunde hinter dem Zweitplatzierten.

Benedikts Erfolge kommen nicht von ungefähr: Vor Wettkampfphasen trainiert der Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums fünfmal pro Woche. Dazu gehören Ruder-Einheiten auf der Spree, Kraftübungen im Vereinshaus und Ausdauertraining. Für die technischen Kniffe ist Trainer Ingo Hillmann zuständig, der Bereich Ausdauer ist in den Händen von Co-Trainer Sven Gahlbeck.

Rudern liegt bei den Gahlbecks in der Familie. "Ich bin damit aufgewachsen. Mein Opa und mein Vater haben mich immer aufs Wasser mitgenommen", erinnert sich der Sportler. Vater und Sohn trainieren nicht nur gemeinsam, sie spornen sich auch gegenseitig an - wie vor den Meisterschaften im Ergometer-Rudern. "Er hat mir versprochen, dass wir zum Asiaten gehen, wenn ich eine Zeit unter vier Minuten schaffe oder den ersten Platz belege", erzählt Benedikt. Er hat beides geschafft. Die Wettschulden hat der Senior natürlich eingelöst, auch wenn er eigentlich kein asiatisches Essen mag.

Dem Rudern möchte der Achtklässler treu bleiben, solange es ihm Spaß macht und die Schule nicht darunter leidet. Außerdem hat er in diesem Jahr in der neuen Altersklasse15 (bis 55 Kilo) noch einiges vor: "Ich möchte im Zweier ganz vorn mitfahren und mich nicht mehr von unserem Angstgegner Rüdersdorf einschüchtern lassen." Beim letzten Mal hätten er und sein Partner Liam Zimmermann noch zu viel Respekt gehabt. "Unsere Gegner waren einen Kopf größer als wir. Als wir trotzdem gleich in Führung gegangen sind, konnten wir damit nicht umgehen und sind zehn Meter vor dem Ziel auch noch umgekippt", erzählt der Fürstenwalder Nachwuchs-Ruderer.

Sven Gahlbeck glaubt jedenfalls an seinen Sohn. "Er hat großen Ehrgeiz und eine gute Kondition", sagt er. Damit könne er auch in der kommenden Saison ganz vorn mitmischen.