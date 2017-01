Emotionale Wallungen mit Folgen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die SPD-Abgeordnete Klara Geywitz hat am Donnerstag in der Aktuellen Stunde zum Verhältnis zu Polen und Russland den im Publikum sitzenden polnischen Botschafter Andrzej Przylebski in dessen Muttersprache begrüßt und dafür viel Lob erhalten. Hinterher erklärte sie, dass sie nur ungern öffentlich Polnisch spricht. Nicht wegen der Sprache, die sie liebe, sondern weil sie in den eigenen Reihen ohnehin als Streberin gelte.