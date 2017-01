artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (DPA) Das Brandenburger Landeskriminalamt (LKA) war bei der Untersuchung von DNA-Spuren im vergangenen Jahr so erfolgreich wie noch nie. Die Kriminaltechniker erzielten im vergangenen Jahr 750 Treffer, das waren 37 Prozent mehr als im Vorjahr, als es 546 Übereinstimmungen gab. Die Zahl der Treffer ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. So gab es 2013 nur 466 Treffer beim Abgleich von DNA-Spuren. "Die steigende Zahl der Treffer hängt auch damit zusammen, dass diese Technik seit Jahren zunehmend eingesetzt wird", erläuterte Polizeisprecher Mario Heinemann.