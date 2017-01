Sehr beliebt: Lilly, Lina und Lukas

artikel-ansicht/dg/0/

Fläming (MZV) Brandon, Levent, Ilay, Bela und Joah gehören zu den ausgefallenen Vornamen, die frisch gebackene Eltern in 2016 in Bad Belzig und den Ortsteilen für ihren Nachwuchs auserwählten. Bei den Mädchen ging es mit Selma, Hilda, Lucie, Lina und Pauline traditioneller zu. Die Hitliste der meistregistrierten Namen im Einwohnermeldeamt der Stadt führen jedoch Lilly und Lina an. Drei Babys wurden im Verlauf des vergangenen Jahres von ihren Eltern mit diesen Namen bedacht, die jeweils dreimal vergeben wurden. Lilly sogar in drei verschiedenen Schreibweisen: Mit einem "y" oder einem "i" am Ende und mit nur einem "l" in der Mitte. Bei den Jungennamen führt der zweimal vergebene Vorname Lukas - ebenfalls in unterschiedlicher Schreibweise - die Beliebtheitsskala an. Gefolgt von Sofia, Celina, Elaine und Rosalie sowie Julius, Alexander, Lukas, Anton und Niklas, die wie alle anderen Namen nur einmal vergeben wurden.