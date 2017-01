SPD will Schwesig für Bundestagswahl nominieren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546253/

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig zieht es in den Bundestag. An diesem Samstag soll die 42-Jährige in ihrem Heimatort Schwerin als SPD-Kandidatin im Wahlkreis 12 für die Bundestagswahl Ende September nominiert werden. Die Ministerin, die ihre politische Karriere 2004 in der Schweriner Stadtvertretung begonnen hatte und von 2008 bis 2011 Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern war, tritt ohne Gegenkandidaten an. Ihre Nominierung gilt als sicher.

Mit Schwesig als populärster Kandidatin will die Nordost-SPD nach zwei empfindlichen Schlappen bei Bundestagswahlen ihr Ergebnis aufbessern und erstmals auch wieder Direktmandate erringen. 2009 und 2013 hatten die Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommer jeweils unter 20 Prozent gelegen. Damit hatten sie deutlich schlechter abgeschnitten als bei den jeweiligen Landtagswahlen davor und waren auch klar hinter dem Bundesergebnis der Partei geblieben.

Auf der Regionalkonferenz am Samstag in Schwerin will sich zudem der Wismarer Bundestagsabgeordnete Frank Junge für eine neuerliche Kandidatur bewerben. Auch er hat bislang keinen parteiinternen Konkurrenten. Schon nominiert wurden seine Bundestagskolleginnen Sonja Steffen und Jeannine Pflugradt.

In Rostock, wo erst Ende Februar eine Entscheidung getroffen werden soll, haben drei SPD-Vertreter Ansprüche angemeldet, zur Bundestagswahl anzutreten. Auf einem Parteitag Mitte Mai ebenfalls in Rostock soll dann die Landesliste aufgestellt werden. Es gilt als sicher, dass sie von SPD-Bundesvize Schwesig angeführt wird.