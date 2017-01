Landrat beschwört Eigenständigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) hat anlässlich des Neujahrsempfangs am Freitag in Semlin erneut die eigenständige Zukunft des Landkreises beschworen. Und: Die Herausforderungen,Vorhaben und Ereignisse in kommender Zeit seien vielfältig. Diesen werde er sich gemeinsam mit seiner Verwaltung und dem Kreistag im Luther-Jubiläumsjahr (500 Jahre Reformation), das auch im Havelland eifrig gefeiert wird, stellen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546258/

"Luthers Thesen hallen über die Kirche hinaus bis in Gesellschaftsfragen hinein. Viele der Einsichten des Reformators sind von ungebrochener Aktualität. Gerade auch angesichts der jüngsten Ereignisse und Entwicklungen in Europa. Es bewegt sich vieles im Spannungsfeld zwischen Religion und Politik, so wie zu Luthers Zeiten auch. Denn: Das ganze letzte Jahr war geprägt von schrecklichen Meldungen über Terroranschläge in der ganzen Welt und nicht zuletzt auf das Herz Berlins. Der Terror in Europa ist jetzt ganz nah bei uns. Wir müssen weiterhin die Kraft haben, solche Krisen gemeinsam durchzustehen, zusammenzurücken und vor allem von unseren Werten wie Freiheit, Demokratie und Solidarität in unserer Gesellschaft nicht abzurücken", betonte Lewandowski.

Indes müssen im Havelland weiterhin konkrete Hausaufgaben erledigt werden. Im Blick hat der Landrat vor allem zunächst den fertiggestellten Haushalt, der allerdings noch nicht verabschiedet ist, weil die Hoffnung auf Erstattungsgelder vor dem Hintergrund der Vorhaltekosten Asyl zwar besteht, nun allerdings nicht mehr zeitnah realisiert werde. "Dass der Etat grundsätzlich noch nicht verabschiedet ist, ist kein Beinbruch, aber es schränkt die Handlungsfähigkeit ein. Ich werde nicht ein Jahr lang mit einem vorläufigen Haushalt arbeiten. Deshalb werde ich den Haushalt am 6. März in den Kreistag einbringen, um sicherzustellen, dass auch wichtige Projekte und Investitionen in den Städten und Gemeinden verlässlich vom Landkreis unterstützt werden können. Bis dahin werden wir auch eine faire Möglichkeit anbieten, wie die Kommunen an den weiterhin erwarteten Erstattungszahlungen vom Land partizipieren können."

Apropos Finanzen. Ein gutes Investitionsjahr sei es 2016 im Havelland gewesen. So habe die Investitionsbank des Landes Förderanträge von havelländischen Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von 109 Millionen Euro positiv votiert. In den Vorjahren seien im Vergleich nur bis zu 18 Millionen Euro geflossen. "Bei diesen Zahlen sind die Unternehmen, die ihre Investitionen allein stemmen, noch gar nicht berücksichtigt. Deshalb ist das ist eine sehr gute Bilanz, schließlich werden dauerhaft wettbewerbsfähige Arbeitsplätze in der Region geschaffen, vor allem in der Logistik, im Handel und immer stärker werdend auch im Bereich der Pflege."

Übrigens: Die zehn größten Arbeitgeber im Havelland böten 7.000 Menschen einen Arbeitsplatz, darunter der Landkreis selbst mit 1000 Mitarbeitern in der Kernverwaltung an dritter Stelle stehend.

Weiterhin beschwor Lewandowski erneut die eigenständige Zukunftsfähigkeit des Havellandes, auch strukturell. So könne der Wille der Landesregierung zwar nicht verhindert, vielleicht aber wenigstens etwas beeinflusst werden. "Der Verantwortung gegenüber den Havelländern sind wir uns bewusst. Für uns ist weiterhin klar, wir wollen eigenständig bleiben. Wir sind nahezu schuldenfrei. Ob wir das mit einer Reform halten können, ist fragwürdig. Darüber hinaus ist die Funktionalreform, worunter man die Aufgabenverteilung versteht, meines Erachtens völlig unausgereift. Ich habe das Gefühl, diese Reform ist weit weg von den Bürgern und weit weg von dem, was dem Havelland gut tut", betonte er.