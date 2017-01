artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 28-Jähriger ist bei einem Überfall in Berlin schwer verletzt worden. Ein Zeuge beobachtete am frühen Samstagmorgen, wie ein Unbekannter den am Boden liegenden Mann in Prenzlauer Berg gegen den Kopf trat, wie die Polizei mitteilte. Als das Opfer laut um Hilfe rief, ließ der Täter von ihm ab. Der 28-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Außerdem fehlte ihm Bargeld.