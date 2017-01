Tausende demonstrieren in Berlin gegen « Agrarindustrie »

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Unter dem Motto "Wir haben es satt!" haben Tausende in Berlin für eine Neuausrichtung der Landwirtschaft protestiert. Die Veranstalter sprachen am Samstagmittag von mehr als 10 000 Teilnehmern. Den Auftakt der Demonstration von Bauern, Umwelt- und Tierschützern bildete ein Konvoi, an dem sich laut Veranstalter 130 Traktoren beteiligten. Am Landwirtschaftsministerium wurde ein Papier mit Forderungen überreicht.