Berlin (dpa) Trotz Startproblemen hat die rot-rot-grüne Koalition in Berlin nach Einschätzung von Regierungschef Michael Müller (SPD) erste positive Ergebnisse vorzuweisen. "Es ist uns gelungen, die Situation bei der Flüchtlingsunterbringung zu verbessern", sagte er am Samstag auf einer Klausur der Berliner SPD-Fraktion in Erfurt. Zudem habe sich die Situation an den Bürgerämtern etwas entspannt, viele Berliner bekämen jetzt frühzeitiger Termine.