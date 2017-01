Druckauftrag noch nicht vergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Zwar steht in der 3. Volleyball-Liga der Damen erst der zweite Rückrunden-Spieltag auf dem Programm. Trotzdem hat das Team des VSV Havel Oranienburg bereits am Sonnabend die Chance, für eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft zu sorgen. Zu Gast im Oranienburger HBI Sportforum ist ab 16 Uhr der Tabellenzweite, der Berlin-Brandenburgische SC.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546281/

Neun Punkte betrüge der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger nach dem Spiel im Optimalfall. Dass sich das Team um Annahme/Außen-Spielerin Frederike Fischer diesen noch nehmen ließe, scheint fast ausgeschlossen. Schließlich ist der VSV in dieser Saison immer noch ungeschlagen, hat in elf Partien erst vier Sätze verloren. "Die Meisterschafts-T-Shirts haben wir aber trotzdem noch nicht in Auftrag gegeben", sagt Fischer augenzwinkernd.

Anschließend erinnert die 30-Jährige an das Hinspiel beim BBSC: "Zwei der vier Sätze, die wir verloren haben, stammen aus dieser Begegnung. Wir dürfen uns von unserem Vorsprung in der Tabelle nicht einschläfern lassen." Dieser lockere zwar die Stimmung auf, für Zufriedenheit dürfe er aber nicht sorgen. "Die Gegner werden weiterhin hochmotiviert in die Duelle mit uns gehen. Wenn wir nicht ebenfalls voll bei der Sache sind, kann so ein Punktepolster ganz schnell weg sein."

Deshalb habe sich das Team auch darüber unterhalten, dass man den restlichen Saisonverlauf nicht als Freifahrtsschein ansehen dürfe: "Es kommen noch ein paar schwierige Spiele auf uns zu. Wir wissen alle, dass wir die Gegner nicht unterschätzen und uns nicht auf die faule Haut legen dürfen."

Dass das irgendwann einmal passiere, glaubt Fischer allerdings ohnehin nicht: "Der Ehrgeiz, jedes Spiel gewinnen zu wollen, ist dafür viel zu groß." Die Rolle des Gejagten und den Tabellenplatz wolle das Team deshalb auch in jedem Spiel rechtfertigen. "Unser Ziel ist es, diesem Druck bis zum Saisonende standzuhalten."

Als nächstes steht aber nun erst einmal das Spitzenspiel auf dem Programm. Dass sich der VSV Havel vor dem Duell mit dem BBSC in solch einer komfortablen Ausgangslage befindet, ist dabei auch dem Kontrahenten zu verdanken. Der BBSC ist nämlich nicht gut in die Rückrunde gestartet, kassierte am letzten Wochenende eine 2:3-Pleite gegen WiWa Hamburg. In Oranienburg hat man den Ausrutscher der Konkurrenz natürlich freudig zur Kenntnis genommen: "Das gibt uns noch mehr Sicherheit", so Fischer.

Ansonsten treffe auf dieses Spiel aber genau das zu, was auch für die restlichen Spiele gelte: "Wenn wir zu früh davon ausgehen, dass wir schon gewonnen haben, kann das nach hinten losgehen", sagt Fischer. Der Gegner wird darauf brennen, den Rückstand wieder zu verringern und mit Vollgas ins Spiel gehen. "Wir müssen deshalb alles daran setzen, von Anfang an unsere Stärken auszuspielen", so Fischer weiter.

Verzichten muss das Trainerteam Michael Bade/Ricardo Galandi lediglich auf Celina Kunde. Diese kann aus beruflichen Gründen nicht am Spiel teilnehmen. "Dass wir fast mit voller Kapelle antreten können, ist ein großer Pluspunkt", ist sich Frederike Fischer sicher, die sich bei aller berechtigten Vorsicht aber definitiv siegessicher zeigt. "Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, allen merkt man an, dass sie sich auf dieses Duell freuen. Wir hoffen, dass die Halle wieder gut gefüllt ist und wir unseren Zuschauern einen Grund zum Jubeln liefern können." Sollte dies gelingen, dürfte der Druckauftrag für die MeisterschaftsT-Shirts auch nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen.

3. Liga, TabellenspitzeSp.SätzeP.

1. VSV Havel Oranienburg1133:432

2. Berlin-Brandenb. SC1129:1326

3. SC Alstertal-Langenhorn1228:2024

4. SG Prenzlauer-Berg1325:2520