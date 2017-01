Bei Azubi-Suche sollen Unternehmen Flüchtlinge nicht vergessen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (dpa) Bei der schwierigen Suche nach geeigneten Auszubildenden sollten Unternehmen aus Sicht von Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) die Flüchtlinge im Land mehr im Blick haben. Derzeit besuchten 1400 Geflüchtete märkische Oberstufenzentren. "Das ist ein Potenzial, dass wir nicht verschenken dürfen", erklärte Gerber am Samstag anlässlich der Eberswalder Ausbildungsmesse "Berufemarkt".

Wirtschaftsminister Albrecht Gerber spricht sich für den Einsatz von Flüchtlingen in Brandenburger Unternehmen aus. © MWE

Zwar bringe es "einiges an Papierarbeit" mit sich, einen Flüchtling anzustellen, das Land biete dabei aber Hilfe an. Gerber verwies dabei auf die "bea-Brandenburg-Betriebliche Begleitagentur", die vom Land gefördert werde. Sie unterstütze besonders kleine und mittlere Unternehmen, die bereit sind, geeignete Flüchtlinge bis zum Alter von 30 Jahren in Ausbildung und Beschäftigung zu übernehmen.

Gleichzeitig sprach sich der Minister dafür aus, dass Unternehmen auf Azubisuche frühzeitig auf ausbildungswillige Jugendliche zugehen sollten. Dafür seien Ausbildungsmessen ein guter Rahmen. Aktuell können zwischen Elbe und Oder rund 290 Berufe erlernt werden.