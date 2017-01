artikel-ansicht/dg/0/

Schöntal (dpa) Rund acht Monate vor der Bundestagswahl pocht die CDU Baden-Württemberg auf eine härtere Gangart in der inneren Sicherheit und der Asylpolitik. Bei einer Klausur in Schöntal (Hohenlohekreis) verabschiedete die CDU am Samstag eine entsprechende Erklärung.