Verschwundenes Handy dank Ortung aufgespürt

Berlin (dpa) Schnitzeljagd in Berlin-Mitte: Mithilfe einer Handy-Ortung konnte die Polizei einer Frau ihr verloren gegangenes und gestohlenes Mobiltelefon zurückbringen. Die 52-Jährige radelte am Freitagvormittag durch den Tiergarten und stürzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Später bemerkte sie, dass sie bei dem Sturz offenbar ihr Handy verloren hatte, an der Unfallstelle war es jedoch nicht mehr zu finden.