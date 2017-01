artikel-ansicht/dg/0/

"Das Haus in Los Angeles ist verkauft, das Mobiliar ist verpackt und steht im Lager", sagte Prochnow. Bis Ende Februar spielten er und seine Frau Verena Wengler noch Theater in München - "danach beziehen wir eine Wohnung in Berlin". Die US-amerikanische Staatsbürgerschaft wolle er aber neben der deutschen behalten.

In dem Film "Kundschafter des Friedens" (Kinostart 26.1.) spielt Prochnow einen BND-Agenten. Die starbesetzte Komödie nimmt die deutsch-deutsche Agentengeschichte aufs Korn.