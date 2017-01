artikel-ansicht/dg/0/

Lima (dpa) Keiner der sieben seit mehreren Tagen in einer Kupfermine in Peru verschütteten Bergleute hat nach Einschätzung der Rettungsteams überlebt. Die Feuerwehr barg am Freitag die Leiche des einzigen Bergarbeiters, von dem in den vergangenen Tagen Lebenszeichen empfangen worden waren, wie der Fernsehsender Canal N berichtete. Eine Schlamm- und Gerölllawine hatte das 220 Meter unter der Erde liegende Bergwerk "La Purísima" bei Acarí, 500 Kilometer südwestlich von Lima, verschüttet.