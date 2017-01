Im Norden gibt es die meisten Jäger

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Im Norden gibt es deutlich mehr Jäger als im bundesweiten Durchschnitt. So besitzt jeder 127. Schleswig-Holsteiner nach Angaben des Deutschen Jagdverbands einen Jagdschein, das ist deutscher Rekord. Den langjährigen Spitzenreiter Niedersachsen hat das nördlichste Bundesland damit gemessen am Bevölkerungsanteil überholt. In Niedersachsen kommt ein Jäger auf 130 Einwohner, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 132. Das Bundesland mit den wenigsten Jägern pro Einwohner ist Berlin, dort hat nur jeder 1147. einen Jagdschein. In Bremen ist es jeder 740., in Hamburg jeder 720. Einwohner.