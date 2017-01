Schwesig kandidiert für Bundestagswahl

artikel-ansicht/dg/0/

Schwerin (DPA) Die letzten beiden Bundestagswahlen verliefen für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wenig zufriedenstellend und auch die jüngsten Umfragewerte verheißen nichts Gutes. Die Hoffnung auf Besserung hat für die Nordost-SPD nun einen Namen.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig kandidiert erstmals für den Bundestag. Die 42-Jährige wurde auf einer SPD-Regionalkonferenz am Samstag in Schwerin mit großer Mehrheit für die Wahl im September nominiert. 94 Prozent der 68 anwesenden Parteimitglieder gaben Schwesig ihre Stimme. Sie wird im Wahlkreis 12 antreten, der neben ihrer Heimatstadt Schwerin auch Teile der Kreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg umfasst und in CDU-Hand ist. "Wir wollen, dass dieser Wahlkreis nach acht Jahren wieder ein sozialdemokratischer wird", betonte Landesparteichef Erwin Sellering.

Schwesig, die ihre politische Karriere 2004 in der Schweriner Stadtvertretung begonnen hatte und vor ihrem Wechsel in die Bundespolitik von 2008 bis 2011 Landessozialministerin war, gab sich nach ihrer Nominierung kämpferisch. "Wir wollen unser Ergebnis im Land verbessern. Und ich habe das erklärte Ziel, den Wahlkreis direkt zu gewinnen", sagte die SPD-Bundesvize.

Sie wolle Themen wie soziale Gerechtigkeit und Unterstützung der Familie in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen. "Es geht bei der Wahl um eine Richtungsentscheidung: Werden die stark, die eine Spaltung der Gesellschaft vorantreiben und Ängste schüren. Oder bekommen die Rückhalt, die für Solidarität und Zusammenhalt stehen", erklärte Schwesig.

Auf der Regionalkonferenz in Schwerin wurde auch der Wismarer Bundestagsabgeordnete Frank Junge für eine neuerliche Kandidatur nominiert. Er bekam alle Stimmen der Tagungsteilnehmer. Junge ist einer von aktuell nur drei SPD-Abgeordneten im Deutschen Bundestag aus Mecklenburg-Vorpommern. Seine Bundestagskolleginnen Sonja Steffen und Jeannine Pflugradt wurden bereits nominiert.

Bei den letzten beiden Bundestagswahlen war die SPD im Nordosten jeweils unter 20 Prozent geblieben und hatte keine Direktmandate gewonnen. Trotz zuletzt erneut schwacher Umfragewerte zeigte sich Sellering zuversichtlich, wieder mehr Wähler für die SPD gewinnen zu können. Er rief die Parteibasis auf, aktiv dafür zu kämpfen und machte zugleich klar, wer seiner Meinung nach die SPD-Landesliste anführen soll: "Wir werden mit Manuela Schwesig an der Spitze einen sehr engagierten Wahlkampf führen", erklärte Sellering. Auf einem Parteitag Mitte Mai in Rostock soll dann die Liste aufgestellt und beschlossen werden. Schwesig erklärte sich bereit zur Spitzekandidatur: "Ich will unsere Landespartei im Bundestagswahlkampf führen", sagte sie.

Die "Ostsee-Zeitung" hatte am Freitag die Ergebnisse einer repräsentativen Wählerbefragung veröffentlicht. Demnach käme die SPD bei der Bundestagswahl derzeit auf 18 Prozent und würde damit hinter CDU (34 Prozent) und AfD (19 Prozent) wieder nur drittstärkste Kraft. Bei der Bundestagswahl 2013 hatte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern 42,5 Prozent erreicht. Die Linke kam damals auf 21,5, die SPD auf 17,8 Prozent. Die Landtagswahl im September 2016 hatte die SPD hingegen mit deutlichem Vorsprung vor AfD und CDU gewonnen.