Ansturm auf Barberini

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mehr als 1500 Interessierte haben am Sonnabend das neue Museum Barberini in Potsdams historischer Mitte besucht. Vor der regulären Eröffnung am kommenden Montag nutzten sie die Gelegenheit, sich bei freiem Eintritt die Eröffnungs-Ausstellungen "Klassiker der Moderne" und "Impressionismus. Die Kunst der Landschaft" anzusehen. Zum Schutz der Kunstwerke durften die Besucher nur in begrenzter Zahl in das Gebäude. Die Warteschlange auf dem Alten Markt reichte daher über mehrere hundert Meter rund um das Landtagsschloss.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546332/