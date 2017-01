artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Bernd Lück wurde 1957 in Ketzin/Havel geboren, ist verheiratet, hat eine Tochter und zwei Enkel. Er arbeitete knapp 30 Jahre im Rechenzentrum in Paretz als Informatiker. Seit Oktober 2003 leitet der FDP-Politiker die Geschicke der Stadt Ketzin/Havel als Bürgermeister. Er ist damit nach Otto Zesch, Ketziner Bürgermeister von 1889-1923, bereits jetzt zweit-dienstältester Bürgermeister der Havelstadt. Wolfgang Balzer sprach mit ihm über seine kommunalpolitischen Erfolge, weniger Gelungenes und die Wünsche für die Zukunft der Stadt an der Havel.

Sie sind seit fast 14 Jahren Bürgermeister. Haben Sie am 60. Geburtstag noch immer Lust auf Kommunalpolitik, für die ein Bürgermeister nicht immer nur Lob erhält?

Bernd Lück: Ein eindeutiges Ja. Angesichts dessen, was ich gemeinsam mit den gewählten Kommunalpolitikern, den zahlreichen ehrenamtlich für das Wohl der Stadt wirkenden Einwohnern und meinen Mitarbeitern in der Stadtverwaltung sowie in den Einrichtungen in diesen 14 Jahren schaffen konnte.

Ein kurzer Blick zurück. Auf welche der zahlreichen Veränderungen in der Stadt sind sie als Bürgermeister besonders stolz?

Bernd Lück: Es ist gelungen, die Infrastruktur wesentlich zu verbessern. So wurden in dieser Zeit rund 60 Straßen, Wege und Plätze in der Stadt und in den Ortsteilen saniert oder neu gebaut. Trotz Förder- und Eigenmittel der Stadt verlangen die Gesetze die finanzielle Beteiligung der Anlieger, was verständlicherweise in Einzelfällen auch manches Mal zu Diskussionen führte. Besonders stolz bin ich auf die inzwischen viel gelobte touristische Entwicklung in der Stadt. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Jahre meiner Dienstzeit. Alle redeten vom Tourismus, nur stimmten im ersten und auch in den zwei Folgejahren die Stadtverordneten der Einstellung entsprechender finanzieller Mittel in den Haushalt nicht zu.

Ziel war es, die Stadt von der Havel aus bis in das Zentrum touristisch zu entwickeln. Das ist in den letzten zehn Jahren für alle sichtbar gelungen, wenn ich an die Havelpromenade mit der Festwiese und den im vergangenen Jahr in der Saison meist voll belegten Stadtsteg denke, an dem 2016 immerhin mehr als 2 800 Boote anlegten und damit über 26 000 Euro eingenommen werden konnten. Auch das Fischerviertel ist mithilfe unserer Einwohner ein historisches Schmuckstück geworden. Es gibt mir Kraft, wenn ich an solche Objekte denke wie die Wohnanlage an der Feldstraße. 20 Jahre habe ich mich bemüht, den Schandfleck rotes Schloss aus dem Stadtbild verschwinden zu lassen. Nun ist in Ketzins neuer Mitte ein sicherlich attraktives Gebäudeensemble entstanden. Es macht mich auch optimistisch für die Zukunft, wenn ich an die Ausweisung mehrerer neuer Wohngebiete und den Zuzug vieler junger Familien denke. So blieb trotz aller glücklicherweise falschen Prognosen unsere Einwohnerzahl seit 2000 stabil, Schulen und Kitas blieben erhalten und mussten sogar erweitert werden. Im kulturellen Bereich gibt es deutlich mehr Angebote als noch vor zehn Jahren und auch die Firmenansiedlungen stimmen mich optimistisch für die Zukunft der Stadt.

Und worauf sind Sie weniger stolz?

Bernd Lück: Dass nach der Gebietsreform 2003, trotz guter Fortschritte, die Ortsteile noch nicht wie erhofft zusammengewachsen sind, was zum Teil auch an den unterschiedlichen Voraussetzungen im Jahre 2003 lag. Auch stört mich, dass es noch immer zu viel Bürokratie gibt, Vorhaben dauern deshalb oft zu lange, was nicht immer am Geld liegt. Und natürlich die Situation mit der seit 25 Jahren kaum genutzten Freilichtbühne vor meinem Rathausfenster.

Was würden Sie bis zum Ende Ihrer Wahlperiode im Jahre 2019 gern noch erreichen?

Bernd Lück: Die weitere Verbesserung des Straßen- und Radwegenetzes vor allem. Unter anderem den Bau von Radwegen von der Fähre nach Paretz und von Ketzin/Havel nach Etzin. Der Ausbau der Werderschen Straße mit einem Radweg steht ebenfalls obenan. Es ist eine Landesstraße, deshalb trage ich das Anliegen seit Jahren immer wieder persönlich in Potsdam vor. Dazu kommen unzählige Schreiben, leider bisher ohne Erfolg. Angesichts der Hermes-Ansiedlung und der damit verbundenen Zunahme des Verkehrsaufkommens kümmere ich mich nachdrücklich um den Ausbau der Landesstraßen bis dorthin. Mit aller Kraft werde ich mich dafür einsetzen, dass sowohl für zuzugswillige junge Familien aber auch für unsere ältere Generation entsprechende Wohnungen zur Verfügung gestellt werden können. Ein mehr als ambitioniertes Vorhaben ist die Verbindung aller Ortsteile mit Radwegen. Das Ketziner Fischerfest ist eine jahrhundertealte Tradition. Nach der Zitterpartie Anfang 2016 würde ich es mit dem letztjährigen Veranstalter gern langfristig sichern.

Was erwarten Sie für die Stadt durch die geplante Kreisgebietsreform?

Bernd Lück: So wie sie vorgeschlagen ist, kann sie nicht funktionieren, zumal die Gemeindegebietsreform von 2003 noch nicht abgeschlossen ist und die Kreisgebietsreform später mit einer erneuten Gemeindereform enden soll. Ketzin/Havel hat seit 820 Jahren Stadtrecht, kaum Schulden und eine gut funktionierende Infrastruktur. Die Einwohner haben mit den Mitarbeitern der Stadtverwaltung kompetente Ansprechpartner. Solche Orte sollten besser gestärkt und Ketzin/Havel als zentraler Ort beziehungsweise Grundzentrum etabliert werden. Alle Voraussetzungen dafür, einschließlich Schulen und medizinische Versorgung, sind gegeben. Im Übrigen bin ich noch ganz entspannt. Die nächste Gemeindegebietsreform darf es laut Gesetz erst 25 Jahre nach der von 2003 geben, das wäre im Jahre 2028.

Sie mussten aus finanziellen Gründen auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Jüngstes Beispiel ist die Vermietung des Hauses in der Rathausstraße, das erst vor wenigen Jahren als Haus der Begegnung aller Generationen neu gestaltet wurde. Könnten weitere solcher Einschnitte folgen, beispielsweise beim Strandbad mit jährlich 60 bis 70 000 Euro städtischen Zuschuss oder der kaum genutzten Freilichtbühne?

Bernd Lück: Das Haus der Begegnung, die Steganlage, die Bibliothek und die Freilichtbühne sind freiwillige Aufgaben, die sich die Stadt nur leisten darf, wenn entsprechende Einnahmen erzielt werden. Das von Besuchern viel gelobte Strandbad gehört auch dazu. Bei der kurzen Saison und mit unterschiedlichen Witterungsverläufen sowie dem Pflege- und Personalaufwand werden wir wirtschaftlich nie eine schwarze Null schreiben. Möglich wäre nur, die Einnahmen durch bessere Angebote etwas zu erhöhen. Als Bürgermeister möchte ich es trotzdem erhalten. Die Situation auf der Freilichtbühne ärgert mich schon seit Jahren. Aber die Überdachung als Voraussetzung für mehr Veranstaltungen scheiterte in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr daran, dass die Mehrheit der Stadtverordneten nicht gewillt ist, Mittel dafür in den Haushalt einzustellen. Über alle freiwilligen Ausgaben entscheiden die Stadtverordneten, nicht der Bürgermeister.

Sie sind sehr oft abends und an den Wochenenden dienstlich unterwegs, haben aber auch ein Hobby. Sie waren vor und nach der Wende mehrfacher Deutscher Meister im Casting-Sport (Turnierangeln), angeln aber auch gerne am Wasser. Bleibt dafür Zeit?

Bernd Lück: Kaum, aber ich habe bei allem viel Unterstützung durch meine Frau Elke. Und wenn möglich, gehe ich an unsere wunderschönen Ketziner Gewässer angeln. Das schont die Nerven und bringt Entspannung.