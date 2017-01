Großes Interesse an neuem Gewerbevereins

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Es gibt noch nicht wieder einen Gewerbeverein in der Stadt Hohen Neuendorf - aber es ist nah dran. Etwa 35 interessierte Gewerbetreibende vom Vermesser über Haarverlängerer, Buchhändlerin, Boutiquebesitzerin bis hin zum Immobilienmakler haben sich am Donnerstagabend zu einer Gesprächsrunde zusammengefunden.

Im Gespräch mit den Händlern: Das Interesse an einem neuen Verein war zumindest groß. Am Ende der Sitzung fanden sich zehn Leute, die nun erste Ziele formulieren wollen.

Im Gespräch mit den Händlern: Das Interesse an einem neuen Verein war zumindest groß. Am Ende der Sitzung fanden sich zehn Leute, die nun erste Ziele formulieren wollen. © OGA/Heike Weißapfel

"Was erwarten Sie von einem Gewerbeverein?" - Einige Ideen auf die Frage ließen sich rasch zusammentragen: Kontakte knüpfen, untereinander ein Netzwerk bilden, die Stadt attraktiver machen, Öffnungszeiten abstimmen, selbst bekannter werden, gemeinsame Aktionen starten, Käufer und Kunden in Hohen Neuendorf halten.

Es war das zweite Treffen, doch viele waren zum ersten Mal dabei und wollten erst einmal zuhören, statt selbst große Erwartungen zu formulieren. Zudem waren einige alte Mitglieder des vor einigen Jahren aufgelösten Gewerbe- und Bürgervereins (GuBV) dabei, die sich eine Neuauflage vorstellen konnten. Dethlef Runge, der Vorsitzende des Handel- und Gewerbetreffs in der Nachbargemeinde Birkenwerder, machte den Anwesenden ebenfalls Mut zur Initiative.

Den GuBV hatte Anfang der 1990er-Jahre der heutige Bürgermeister der Stadt mit gegründet. Über Jahre habe der Verein sehr erfolgreich gearbeitet, so Steffen Apelt (CDU). Drei Millionen Euro an Gewerbesteuern nehme die Stadt jährlich ein - da könne die Stadt eine Lobby der Gewerbetreibenden auch gut vertragen. Etwa 3 500 Händler und Gewerbetreibende sind in Hohen Neuendorf registriert.

Ariane Fäscher, Fachbereichsleiterin für Marketing im Rathaus, moderierte die Runde. Sie machte aber auch deutlich, dass die Stadtverwaltung gerne behilflich ist, die Initiative aber von den Händlern und Gewerbetreibenden selbst ausgehen müsse. "Die Stadtverwaltung kann den Stein ins Rollen bringen, aber nicht die Organisation übernehmen und auch nicht die Beatmungsmaschine sein", sagte Ariane Fäscher deutlich. Die Stadt könne unterstützen, zum Beispiel, um ein gemeinsames Plakat für eine Veranstaltung herzustellen. "Aber es muss eine Gruppe geben, die das ausarbeitet." Ariane Fäscher wies zudem darauf hin, dass sich interessierte Firmen demnächst auf der Homepage der Stadt in ein Branchenverzeichnis eintragen lassen können.

Die Fachbereichsleiterin und der Bürgermeister erklärten darüber hinaus, was sich die Stadt und die Kommunalpolitik von einer guten Zusammenarbeit mit einem Gewerbeverein versprechen: Mitsprache des Vereins, beispielsweise über einen Wirtschaftsbeirat einerseits und andererseits Ansprechpartner für die Stadt: Wie kann Hohen Neuendorf gemeinsam attraktiver gemacht werden? Was erwarten die Gewerbetreibenden beispielsweise für eine Straßenlandschaft, welche Meinung vertreten sie in puncto Stellplatzsatzung? Und aktuell: Wie und wo soll das Herbstfest gestaltet werden, das vor dem Rathaus künftig keinen Platz mehr hat?

Konkrete Ideen wurden schon geäußert. So kann sich Kerstin Schochow, Geschäftsführerin der Buchhandlung Behm, gemeinsame Aktionen auf der Schönfließer Straße vorstellen. Filzkünstlerin Masha Lofft würde das Herbstfest zugunsten eines Sommerfestes abschaffen und neu ausrichten. Der neue Vorsitzende des Kulturkreises, Dag Tjaden, sprach sich für eine Erneuerung der Künstlermeile aus.

Die Stadtverwaltung selbst erhielt für das Engagement und ihre Vermittlungsbereitschaft viel Lob. Einige Teilnehmer erklärten sich noch am Abend bereit, eine Funktion wie Schatzmeister oder Protokollantin in dem neuen Verein zu übernehmen, Veranstaltungen mit zu organisieren oder für die nötige EDV-Verarbeitung zu sorgen. Zehn Frauen und Männer blieben am Ende länger, um sich mit Zielen eines Gewerbevereins auseinanderzusetzen. Die nächste größere Runde ist im März geplant.