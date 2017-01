Brandenburger LEGO-Tage

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Auch in diesem Jahr bietet der CVJM Brandenburg eine spannende Ferienaktion für Kinder im Alter vom 8-12 Jahren an. Vom 31. Januar bis 2. Februar finden LEGO-Bautage im Wichernhaus, Hauptstraße 66, statt. Aus 100.000 LEGO-Steinen soll in drei Tagen eine bunte Stadt mit Häusern, Gärten, Flughafen, Hochhaus, Eisenbahn, Straßen, Fahrzeugen, Fußballstadion, Parkanlage usw. entstehen. Insgesamt können 40 junge Baumeister an der Aktion teilnehmen. Der Startschuss fällt am Dienstag, 1. Februar, um 9.30 Uhr. Zur festlichen Einweihung der Stadt am 2. Februar um 15.30 Uhr sind alle Eltern und Neugierige eingeladen.