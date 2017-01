70 Jahre in der Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Neuendorf (MOZ) Der Groß Neuendorfer Werner Raabe ist am Freitag von der Gemeinde Letschin für 70 Jahre treue Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt worden. 34 Jahre lang war der gelernte Korbmacher in der Feuerwehrführung, ab 1961 hatte er 18 Jahre lang die Ortswehr geleitet.