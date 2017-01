artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Schon lange lag irgendetwas in der Luft. Es schien ein Unglück zu kommen. Wo ich nur stand, vernahm ich die Worte: "Das Hochwasser wird bald hier sein." Meine Eltern und ich wollten es kaum glauben. Wir hofften immer noch, dass wir verschont blieben. Doch schien das gar nicht so. Unzählige Trecks zogen gerade so wie im Krieg die Straße entlang. Die Bauern, die sich wieder ein wenig empor gearbeitet hatten, mussten nun alles im Stich lassen. Es galt jetzt, das letzte Gut zu retten. Auch musste an die Lebensmittel gedacht werden, die in Gefahr standen. Große Mengen von Getreide wurden einfach, weil vorerst keine Räume vorhanden waren, auf die Straße geschüttet. Viele Hände mussten sich regen, um all diese Arbeit zu verrichten. Ich sah Kinder und Männer, die sich freiwillig zur Arbeit stellten, mit verschiedenartigen Armbinden umherliefen. Auch der Verkehr erreichte einen derartigen Höhepunkt, dass ich achtgeben musste, nicht überfahren zu werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546367/

Im Großen und Ganzen war das Treiben in unserem Städtchen eben außerordentlich. Auch bei uns zu Hause zeigte sich dies. Alle Kartoffeln, Holz, Kohle und einige Möbel räumten wir entweder auf den Boden oder in den ersten Stock. Es gab sehr viel Arbeit. Es war ein Glück, dass wir nicht zur Schule zu gehen brauchten, denn sonst würden meine Eltern überhaupt nicht fertig geworden sein. Der Kanal hatte noch eine größere Strömung, als die Oder sonst selbst angenommen. Die Brücke drohte einzustürzen. In einer Nacht wachte ich plötzlich mitten aus dem tiefsten Schlaf auf. Meine Eltern waren schon angezogen. Ich vernahm nur die Worte: "Das Wasser ist da!" Natürlich wusste ich sofort Bescheid. Eins, zwei, drei hatte ich mich angekleidet. Unten auf dem Hof erblickte ich, was geschehen war. Das Wasser schlich sich wie ein Gespenst in den Hof hinein. Jetzt galt es, den Feind richtig anzupacken. Zuerst schleppten wir im Schweiße unseres Angesichts noch die letzten Kartoffeln auf den Boden, in die Wohnung oder sonst wohin. Dann kamen die Kohlen und das Holz an die Reihe. Indem wir dies fast den ganzen Tag trieben, schafften meine Eltern die übrigen Möbel nach oben in die Wohnung. Als wir uns dann endlich einmal eine Ruhepause gönnten, bemerkten wir, dass das Wasser nicht mehr stieg. Es war ja sogar schon gefallen. Wir wollten es direkt herausschreien, so freuten wir uns. Jedoch sollte die Freude nicht lange dauern. Schon am nächsten Tag stieg das Wasser wieder und mein Vater sah sich genötigt, die Motoren abzumontieren. Ach, noch tausend andere Dinge warteten auf fleißige Hände. Zu all diesem kam noch, dass im Laden verkauft werden musste.

Ja, jene Arbeit, die geleistet worden ist, kann nur der beurteilen, der da selbst mitgeschafft hat. Indessen stieg das Wasser immer mehr und mehr. Die auf Gartenstühlen gelegten Bretter mussten fortgeschafft werden, wenn sie uns nicht wegschwimmen sollten. Fast bedeckte das Wasser den ganzen Hof, und schon hatten wir es in der Wohnung. Bei all diesem Graus gab es aber auch oft etwas zu Lachen. Einmalwollte ich mit der Waschwanne den Hof entlangfahren. Doch kaum befand ich mich in dem Ding, da kenterte es und plumps stand ich bis über die Knie im kalten Wasser. Ja, das Wasser, es hörte nicht auf zu steigen. Vor unserem Haus brachte man auch Stege an. Nebenbei befand sich vor der Haustür die Kahnanlegestelle. Es kam mir recht komisch vor, wenn man mich fragte: "Wann fährt denn eigentlich der Kahn zur Wasserstraße?" Es war wie im Spreewald.

Eines Tages konnte mit Freude festgestellt werden, dass das Wasser zurückwich. Das Wasser, dieser scheinbar unbesiegbare Feind, trat den Rückzug an. Hoffentlich freuten wir uns auch diesmal nicht zu früh. Doch das Wasser fiel immer schneller, und schließlich lag auch der Hof wieder trocken da. Auf diesem sah es aber aus! Bretter, Latten, Stroh, die aufgelösten Holzmieten und noch allerlei lag herum. Doch all das konnte uns die Freude daran, dass das Wasser verschwunden war, nicht nehmen. Nachdem sich das Wasser verzogen hatte, ging die Bevölkerung wieder mit neuem Lebensmut ans Werk, um den Schaden gut zu machen, den das Wasser errichtet hatte. Ja, das Wasser, das großen Segen bringt, kann aber auch für Land und Leute vernichtend wirken.

Horst Jung

damals Bad Freienwalde