A-Junioren holen Platz 2

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow (MOZ) Die Fußball-A-Junioren des SV Tauche sind beim Hallenturnier in Bad Saarow Zweiter geworden. Im ersten Spiel mussten sie gleich gegen den späteren Turniersieger Preußen Bad Saarow I ran. Bis sich die Jungs an die große Halle gewöhnt hatten, stand es schon 0:3, am Ende 2:4.